Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Santos vs América ; Jornada 13 del Clausura 2026

Santos recibe al América en el Estadio TSM para la Jornada 13 de la Liga MX.

La Jornada 13 del Clausura 2026 continúa con un duelo clave entre el Santos Laguna y el América, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues el último lugar de la tabla general recibe en casa a las Águilas que han sufrido en esta temporada por sacar los resultados.

El equipo de la Comarca Lagunera está en el decimoctavo puesto de la clasificación con ocho puntos en 12 partidos, cosecha de dos victorias, dos empates y ocho derrotas, mientras que los azulcremas están peleando un puesto en la liguilla.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por los tres puntos que hay en disputa, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

¡Así fue nuestra llegada a Torreón, Coahuila! 💙💛



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Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Santos Laguna vs América

El partido entre el Santos Laguna y el América se jugará este sábado, 4 de abril del 2026, en el Estadio TSM, ubicado en Torreón, Coahuila. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en ViX, TUDN y Layv Time.

Fecha: sábado 4 de abril del 2026

Hora: 21:10

Estadio: TSM

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y Layv Time

Posibles alineaciones de Santos Laguna vs América

SANTOS: Carlos Acevedo, Kevin Picon, Haret Ortega, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría, Aldo López, Carlos Gruezo, Javier Güemez, Francisco Villalba, Ezequial Bullaude y Lucas Di Yorio.

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Aarón Mejía, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Thiago Espinoza, Vinícius Lima, Jonathan dos Santos, Alexis Gutiérrez, Pato Salas, Raphael Veiga y Alejandro Zendejas.

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América no gana un partido desde el 15 de marzo

El equipo dirigido por Omar Tapia viene de vencer al Puebla en casa para lograr su segunda victoria de la temporada en la Liga MX, mientras que los de André Jardine intentarán volver a ganar en la campaña.

Este partido también representa la oportunidad para los azulcremas de volver a la senda del triunfo, ya que desde el 15 de marzo del 2026 el conjunto de Coapa no gana un partido, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Clausura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 13 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO