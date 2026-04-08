Se revela el tiempo que Alberto ’N’ permanecerá en prisión tras ser acusado por violencia familiar

Alberto del Río fue detenido en San Luis Potosí hace unos días tras ser acusado por su esposa de violencia familiar, después de que su pareja sentimental fuera víctima de agresiones físicas. Este miércoles se reveló el tiempo que el luchador mexicano podría estar tras las rejas si se confirma que es culpable de este delito.

En caso de que se confirme la violencia familiar de Alberto ‘N’, el participante de Ring Royale podría pasar siete años en la cárcel, dependiendo de lo que dicte el juez que lleva el caso del luchador mexicano, aunque de momento solo se conoce que sigue bajo las órdenes de las autoridades.

La foto de Alberto del Río detenido ı Foto: Redes sociales

Fiscalía de San Luis Potosí inicia las investigaciones del caso de Alberto del Río

Alberto del Río tendrá que pasar unos días bajo las órdenes de la ley mientras se aclara el tema de su delito por violencia familiar, así que la Fiscalía General de San Luis Potosí inició el proceso de investigación sobre este tema, que involucra a la pareja del luchador mexicano.

Alberto ‘N’ fue detenido en flagrancia por agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Lomas del Tecnológico, y tiempo después se dio a conocer la foto sobre su detención, la cual comenzó a hacerse viral en redes sociales.

Con información de la Fiscalía General de San Luis Potosí, Alberto del Río fue puesto bajo las órdenes de las autoridades después de recibir una llamada por parte de la víctima en la tarde del lunes 6 de abril.

Esposa de Alberto del Río lo apoyaba en sus proyectos de televisión ı Foto: IG Alberto del Río

Alberto del Río y su OTRO escándalo fuera del cuadrilátero

De momento, el Ministerio Público se está encargando de llevar a cabo la carpeta de investigación sobre lo ocurrido con Alberto del Río; este organismo se encargará de presentarlo ante la autoridad judicial para la audiencia inicial.

No es la primera vez que el luchador mexicano se ve envuelto en un escándalo de este tipo, ya que en 2020 fue arrestado en San Antonio, Texas, después de que su pareja lo acusara por secuestro agravado y cuatro cargos de agresión sexual.

Ahora solo falta la confirmación de las autoridades para conocer el castigo que Alberto del Río tendrá que enfrentar tras las rejas, en caso de que se considere culpable de lo que se le culpa.

DCO