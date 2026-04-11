América vs Cruz Azul: Así fue el primer gol en el Estadio Azteca tras su reapertura (VIDEO)

Pato Salas fue el autor del primer tanto tras la reapertura del Estadio Azteca.

América vs Cruz Azul es el partido que vuelve a abrir las puertas del Estadio Azteca al público después de dos años de remodelaciones. En este recinto se han vivido momentos históricos y este encuentro quedará en la memoria de la afición al ser el cotejo en el que se consiguió el primer tanto después de la reapertura del Coloso.

Después de tanta espera, las gradas del Estadio Azteca volvieron a gritar un gol de las Águilas. ‘El Pato’ Salas fue el autor del primer tanto después de la reapertura del Coloso de Santa Úrsula; el jugador mexicano se desmarcó de buena forma dentro del área y tras una asistencia de Alejandro Zendejas el canterano del América remató de cabeza para marcar el primer tanto del encuentro.

La afición hizo retumbar el Estadio Banorte por primera vez tras su reapertura y que mejor que sea con un gol del equipo de André Jardine para que la afición de las Águilas comience a soñar con la liguilla.

🚨🤯 EL GOLAZO DE PATRICIO ‘PATO’ SALAS PARA EL PRIMER GOL DEL CLUB AMÉRICA EN SU REGRESO AL ESTADIO AZTECA!



Sí, un canterano en un clásico ante Cruz Azul. 🔥 pic.twitter.com/IPPjNQn3px — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 12, 2026

Pato Salas termina con su sequía goleadora con el América

El canterano del América ha recibido la oportunidad de ser titular con el equipo de André Jardine después de la salida de Rodrigo Aguirre y las múltiples lesiones de Henry Martín.

Sin embargo, el joven ariete llevaba varios partidos sin poder ayudar a su equipo a ganar un encuentro, ya que desde el 7 de marzo del 2026 no marcaba un tanto, que fue ante el Querétaro en la Jornada 10 del Clausura 2026.

Aunque, con su tanto ante el Cruz Azul, ‘Pato’ Salas podría tomar confianza para lo que resta de la temporada, pues a mitad de semana las Águilas tienen un encuentro importante ante el Nashville, pues necesitan una victoria si quieren meterse a las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Vayamos por muchos más, Pato. 🫡🔝 pic.twitter.com/KC88XaHetb — Club América (@ClubAmerica) April 12, 2026

¿Quién anoto el primer gol en el Estadio Azteca?

El brasileño Arlindo dos Santos tiene el honor de haber anotado el primer gol en la historia del Estadio Azteca . Fue el 29 de mayo de 1966 durante el empate 2-2 entre América y Torino, clubes que se enfrentaron en el primer juego en la historia del inmueble.

Corría el minuto 10 del encuentro cuando el entonces jugador del equipo azulcrema sacó un potente fogonazo de derecha para clavar el balón en el ángulo, dejando sin oportunidad al guardameta del club italiano.

Arlindo dos Santos hizo estallar de emoción a los aficionados que se dieron cita aquel histórico 29 de mayo de 1966 para presenciar el primer partido en el Estadio Azteca, que desde entonces es la casa del América y un año más tarde se convirtió en el hogar de la Selección Mexicana.

DCO