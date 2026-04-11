Dónde ver EN VIVO el Pumas vs Mazatlán de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas se mide Mazatlán en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

Como parte de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX los Pumas de la UNAM reciben en el Estadio Olímpico Universitario al Mazatlán, partido clave en donde los pupilos de Efraín Juárez buscarán los tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla.

El Club Universidad Nacional tiene al momento 24 puntos. Dejó escapar tres unidades valiosas en su último cotejo ante las Chivas, que lo hubieran puesto más cerca de la Liguilla como segundo o tercero, a tres fechas del final de la parte regular del certamen.

Por el otro lado, el Mazatlán se encuentra en su torneo de despedida del futbol mexicano. Son el segundo peor equipo del campeonato con tres victorias, dos empates y ocho derrotas, para un total de 11 unidades.

¡Intensidad pura en el Olímpico Universitario! 📸🔥



El día de hoy entrenamos en casa, afinando cada detalle, la mejora continua es nuestro único camino para defender estos colores con orgullo. 🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/92dNRAXu2b — PUMAS (@PumasMX) April 10, 2026

¿Dónde ver el Pumas vs Mazatlán de la Liga MX?

El Pumas vs Mazatlán, duelo correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 12 de abril a las 12:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 2, TUND y VIX.

Día: 12 de abril

Hora: 12:00

Transmisión: Canal 2, TUND y VIX

Pumas nunca ha perdido con Mazatlán

📸 Esta tarde en el Estadio Olímpico Universitario, Nathan Silva y Alan Medina, hablaron en conferencia de prensa previo al duelo de la Jornada 14 ante Mazatlán.



🎙️"La ilusión siempre está desde que empieza el torneo, nosotros sabemos de dónde venimos, somos un equipo muy… pic.twitter.com/a38qI4zCEz — PUMAS (@PumasMX) April 10, 2026

Los Pumas de la UNAM regresan a su horario estelar de domingo al medio día y las estadísticas están de su lado, pues nunca perdió ante Mazatlán en los 11 juegos que se enfrentaron.

En total tienen 6 victorias y 5 empates, con 19 goles a favor y 6 en contra. En Ciudad Universitaria han ganado dos duelos e igualado tres. Mientras que de visita en el Pacífico tienen cuatro triunfos y dos empates.

El Club Universidad suma cuatro victorias al hilo ante los Cañoneros con 10 goles a favor y uno en contra. El último choque en la capital, Clausura 2025, terminó a favor de los auriazules con un gol del peruano Piero Quispe.

El antecedente más reciente entre ambos se presentó el semestre pasado. Chocaron en el Estadio El Encanto y terminó en victoria de 4-1 de los Pumas con doblete de Guillermo Martínez y dianas de Alan Medina y José Juan Macías.

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