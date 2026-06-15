Jordan Carrillo se despide de Pumas con el mensaje más doloroso para la afición

El atacante mexicano Jordan Carrillo madrugó a Pumas y adelantó su salida del Club Universidad, asegurando que se marcha de un club en donde recobró la confianza y le regresaron las ganas de jugar futbol.

“Hoy me toca despedirme de una etapa muy especial en mi carrera”, inicia el mensaje del futbolista, quien a punta a seguir su trayectoria en las Chivas.

“Quiero agradecer de corazón por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba y por devolverme la confianza, la ilusión y la alegría de jugar al futbol. En esta institución volví a disfrutar cada entrenamiento, cada partido y cada minuto dentro de la cancha”, sigue.

Jordan Carrillo estaba a préstamo en Pumas desde Santos Laguna, dueño de su carta. Se dice que el cuadro felino intentó fichar al delantero, pero el Rebaño se les adelantó y presentó una mejor oferta.

“Gracias a la directiva, al cuerpo técnico, al staff, a mis compañeros y a todas las personas que forman parte de este gran club. Desde el primer día me hicieron sentir en casa y siempre estaré agradecido por el apoyo, el cariño y la confianza que depositaron en mí”, agrega el texto del exGuerrero.

Jordan Carrillo llegó en enero a Pumas, para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. De la mano de Efraín Juárez se convirtió en uno de los mejores elementos del futbol mexicano. En el cierre del campeonato sus golazos llevaron a los felinos a la final, aunque perdieron ante Cruz Azul.

Luego de la derrota ante La Máquina en Ciudad Universitaria el proyecto en Pumas se derrumbó. Primero el entrenador Efraín Juárez dejó el equipo en medio de polémica y ahora la salida de Carrillo deja en al aire lo que pintaba para ser un proceso sólido y de largo plazo.

“A la afición universitaria, gracias por estar siempre. Por alentar sin descanso, por exigirnos a dar lo mejor y por demostrar, partido tras partido, la grandeza de estos colores. Me llevo recuerdos inolvidables, amistades para toda la vida y la certeza de que Pumas es una institución enorme, con una identidad única y una pasión que jamás se olvida”, agrega.

Carrillo, quien se ganó a la gente en el Pedregal, aseguró que se va de Pumas con “el corazón lleno de gratitud y profundamente orgulloso de haber defendido este escudo. Di todo de mí cada vez que tuve la oportunidad de representarlo, y eso es algo que me acompañará para siempre”.

“Gracias por todo, Pumas. Les deseo mucho éxito en todo lo que venga y estaré siempre agradecido por haber sido parte de esta historia”, termina.

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