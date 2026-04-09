¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO?

La Liga MX entra en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

Arranca la acción de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en donde lo más llamativo es el regreso de la actividad del futbol mexicano al Estadio Azteca con el América vs Cruz Azul.

El Clásico Joven es este sábado, pero la decimocuarta fecha arranca el sábado con el Puebla vs León en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y con el Juárez vs Tijuana en el Olímpico Benito Juárez.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara son el equipo mejor clasificado al arrancar la Jornada 14 del futbol mexicano. El cuadro rojiblanco al mando de Gabriel Milito tiene 10 partidos ganados, un empate y dos derrotas, para un total de 31 puntos.

Todos los partidos de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO

Puebla vs León-Viernes 10 de abril-19:00 horas-Canal 7 y FOX ONE

Juárez vs Tijuana-Viernes 10 de abril-21:06 horas-Canal 7 y FOX ONE

Tigres vs Chivas-Sábado 11 de abril-17:00 horas-Canal 7 y FOX ONE

Querétaro vs Necaxa-Sábado 11 de abril-17:00 horas-FOX ONE

Atlas vs Monterrey-Sábado 11 de abril-19:00 horas-Canal 5, TUDN, Vix Premium y Canal de YT de Miguel Layún

Pachuca vs Santos-Sábado 11 de abril-19:00 horas-FOX ONE

América vs Cruz Azul-Sábado 11 de abril-21:05 horas-Canal 5, TUDN, Vix Premium y Canal de YT de Miguel Layún

Pumas vs Mazatlán-Domingo 12 de abril-12:00 horas-Canal 2, TUDN y Vix

Toluca vs Atl. San Luis-Domingo 12 de abril-19:00 horas-Canal 5, TUDN y Vix Premium

⚽️ NUESTRO PRÓXIMO PARTIDO ⚽️ pic.twitter.com/h09N9BAz4D — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 9, 2026

El Estadio Azteca recibe un juego de Liga MX casi dos años después

El último partido oficial que el América jugó en el ahora llamado Estadio Banorte fue el 26 de mayo de 2024, en la final del Clausura 2024 de la Liga MX, en donde los de Coapa levantaron el título 15 de su historia tras vencer a La Máquina.

Cuando el América choque ante el Cruz Azul el próximo 11 de abril a las 21:00 horas, en partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, serán exactamente dos meses antes del arranque de la Copa del Mundo 2026.

El cuadro de Coapa tendrá al menos tres partidos más en su remodelada casa, pues después enfrenta al Nashville por la Concacaf Champions Cup, así como al Toluca y Atlas en el cierre del torneo regular de la Liga MX. En Liguilla jugaría al menos un cotejo de cuartos de final.

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