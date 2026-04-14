Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs Real Madrid y Arsenal vs Sporting Lisboa, Cuartos de final de vuelta Champions League

Real Madrid y Sporting Lisboa visitan a Bayern Múnich y Arsenal en cierre de cuartos de final de Champions League.

Bayern Múnich y Real Madrid prometen un duelo lleno de emociones hasta el último este miércoles 15 de abril en la vuelta de cuartos de final de la Champions League. A la misma hora en Inglaterra, el Arsenal intentará hacer válidos los pronósticos y eliminar al Sporting Lisboa para instalarse en semifinales.

Los Merengues llegan con la encomienda de remontar luego de que en la ida cayeron 2-1 contra los Bávaros en el Santiago Bernabéu. Por su parte, el equipo portugués se presenta en el Emirates Stadium con una desventaja de 1-0 ante el actual líder de la Premier League.

El vencedor de la serie entre Bayern Múnich y Real Madrid enfrentará en semifinales de la Champions League al PSG, mientras que el que clasifique de la eliminatoria entre Arsenal y Sporting Lisboa será el rival del Atlético de Madrid, donde milita el mediocampista mexicano Obed Vargas.

Transmisiones Bayern Múnich vs Real Madrid y Arsenal vs Sporting Lisboa

Bayern Múnich vs Real Madrid

Fecha : Miércoles 15 de abril

Hora : 13:00

Estadio : Allianz Arena

Transmisión: FOX y FOX One

Arsenal vs Sporting Lisboa

Fecha : Miércoles 15 de abril

Hora : 13:00

Estadio : Emirates

Transmisión: FOX y FOX One

🆗 ¡Último entrenamiento antes del partido contra el Bayern! pic.twitter.com/kaHIANBUHD — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 14, 2026

Champions League, última esperanza del Real Madrid

Con nueve puntos de desventaja respecto del líder Barcelona en LaLiga, la mejor opción del Real Madrid para tener éxito esta temporada quizá esté en la competición que lo define: la Champions League.

Pero enfrenta un gran desafío para remontar la eliminatoria ante el Bayern en Múnich. El gigante alemán ha sido uno de los equipos más destacados de Europa esta temporada: terminó segundo en la fase de liga con siete victorias en ocho partidos y arrolló 10-2 a Atalanta en el global en los octavos de final.

El Bayern Múnich ha ganado 39 de sus 45 partidos en todas las competiciones esta temporada, y solo ha perdido dos. El equipo de Vincent Kompany parece bien encaminado para conquistar una séptima Copa de Europa, lo que lo igualaría con el AC Milan como el segundo equipo más exitoso en la historia de la competición.

Arsenal, por su primera semifinal de Champions en 17 años

El Arsenal está a un paso de instalarse en unas semifinales de Champions League por primera vez desde la Temporada 2008-2009. Aquella vez fue eliminado por el Manchester United, que clasificó al duelo por el título.

Los Gunners están teniendo una gran Temporada 2025-2026, pues son líderes de la Premier League a falta de seis jornadas para que concluya la campaña y en la Liga de Campeones han estado a la altura.

EVG