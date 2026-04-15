Trata de personas, lucha en eventos como el Mundial

En competencias deportivas de la magnitud de un mundial de futbol, algunas personas aprovechan para cometer delitos relacionados con la trata de personas con fines de explotación sexual.

Ante esta problemática, Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente de sostenibilidad y desarrollo corporativo de Volaris, habló acerca de la campaña que la aerolínea tiene con el objetivo de concientizar a la gente para combatir este delito.

El Tip: La exposición “Juego limpio: de la cancha a la calle” está compuesta de seis salas. Una de ellas, la 4, está dedicada a los Mundiales varoniles y femeniles.

“Hace un par de años lanzamos la campaña ‘Ojos en el cielo’. Si me toca sentarme en un asiento y veo que dos lugares adelante a la derecha hay algo que no cuadra, simplemente alertar a nuestro personal para que pueda checar si es que esto es en realidad un posible caso positivo de trata de personas”, comentó Pérez Jácome en exclusiva con La Razón.

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Para que esta campaña tenga más alcance se dio una colaboración con el Museo de Memoria y Tolerancia (MyT), que el 26 de marzo inauguró su exposición “Juego limpio: de la cancha a la calle”.

“Eso es lo que nos llevó a colaborar con el Museo de Memoria y Tolerancia ,para concientizar y visibilizar a toda la población que en el mundo del futbol, que trae tantas emociones, desafortunadamente se pueden presentar este tipo de fenómenos, en particular en eventos deportivos de gran calibre”, profundizó Dionio Pérez Jácome.

Con “Juego limpio: de la cancha a la calle”, el espacio que abrió sus puertas en el 2010 busca retratar los principales momentos y figuras del deporte más popular del mundo, pero también invitar a la reflexión de los problemas a erradicar.

“Vengan a ver este exposición que esta maravillosa, creo que el Museo de Memoria y Tolerancia ha hecho una estupenda labor y describe todo lo positivo, pero también desafíos en los que tenemos que trabajar y es una responsabilidad de todos el cerrar filas para buscar que lo venga en estos meses sean puras alegrías”, concluyó Dionisio Pérez Jácome en su mensaje a la gente.