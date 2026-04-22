Leicester pierde la categoría y va a tercera división

PATSON DAKA se lamenta, ayer, al saber que su equipo no pudo ganar y con eso terminó por consumar el descenso.

EL CLUB inglés, Leicester City, que conquistó el título de la Premier League hace una década, disputará la próxima temporada en la tercera división.

Los Foxes, que lograron el título más improbable de la era de la Premier en 2016, necesitaban una victoria para mantener la esperanza de evitar el descenso, pero empataron 2-2 con Hull.

El club de los Midlands, que también conquistó la Copa FA en 2021 y compitió la temporada pasada en la máxima categoría de Inglaterra, marcha penúltimo en el Championship, la segunda división.

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En un comunicado, el presidente del Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, dijo que la responsabilidad recaía en él.

EL TIP: EN LA TEMPORADA 2023-2024, los clubes de la League One tuvieron unos ingresos totales promedio de 12.2 millones de dólares para ayudarse en la campaña.

“No hay excusas. Hemos experimentado los niveles más altos y ahora los más bajos, y el dolor es compartido por todos nosotros. Siento de verdad la decepción que hemos causado”, señaló.

El descenso se concretó después de que a Leicester le restaran seis puntos en febrero por infringir las normas financieras de la English Football League cuando logró el ascenso en la temporada 2023-24. A principios de este mes, perdió su intento de revocar ese castigo, lo que lo dejó atascado en la zona de descenso.

Se trata de un dramático desplome tras la asombrosa consagración de Leicester hace 10 años.

Sufrió durante la temporada 2014-15 para no descender de la máxima categoría y sólo lo evitó gracias a una racha de victorias improbable en las últimas semanas de esa campaña.

Lo que siguió fue una notable campaña hacia el título que lo llevó a terminar 10 puntos por delante de Arsenal en lo más alto de la clasificación.

En 142 años de existencia, Leicester ha jugado sólo una temporada en la tercera división del futbol inglés. Ganó el título de la League One en 2008-09 y ascendió de nuevo al Championship.

Bajar en la pirámide del futbol inglés resulta costoso principalmente por la disminución de los ingresos por derechos de transmisión.