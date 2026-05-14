El Inter asegura doblete después de 16 certámenes

Lautaro Martínez levanta el trofeo, ayer, que los proclama como campeones de la Serie A de Italia.

El Inter de Milán consolidó su dominio del futbol italiano al asegurar el doblete de liga y copa por primera vez en 16 años.

Con un gol del delantero argentino Lautaro Martínez, los Nerazzurri vencieron ayer 2-0 a la Lazio para consagrarse campeones de la Copa Italia, sumándola al título de la Serie A que aseguraron con tres jornadas de antemano.

Habría que remontarse a 2010, cuando el Inter dirigido por José Mourinho consiguió un triplete, para encontrar la última vez que el equipo ganó la liga y la copa en la misma temporada. Ese conjunto se consagró también en la Champions, tras vencer al Bayern Múnich en la final.

El Tip: El Inter venía de arrollar 3-0 a la Lazio el sábado en la Serie A, en un ensayo general para la final de copa del miércoles en el mismo estadio de la capital italiana.

El entrenador del Inter, Christian Chivu, jugó en aquel equipo de 2010. Vive su primera temporada al frente del Inter tras reemplazar a Simone Inzaghi, quien se marchó después de la decepción del cierre de la temporada pasada, cuando los Nerazzurri terminaron a un punto del Napoli, campeón de la Serie A, sucumbieron en las semifinales de la Copa Italia y fueron arrollados 5-0 por el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones más desigual de la historia.

“Hacer el doblete es muy importante.No fue fácil empezar de nuevo después de lo que ocurrió el año pasado, pero logramos tener una gran temporada en nuestras actuaciones, resultados e intensidad”, añadió Lautaro Martínez.

En el Estadio Olímpico de Roma donde disputa sus partidos de local, la Lazio se cavó su propia fosa el miércoles, regalándole en bandeja al Inter ambos goles.

El Inter se puso en ventaja a los 14’, cuando Federico Dimarco lanzó un córner desde la derecha y el defensor rival Adam Marusic lo cabeceó a su propia portería.

La segunda anotación, a los 35’, fue culpa de Nuno Tavares. El defensor de la Lazio perdió el balón ante Denzel Dumfries justo fuera del área. Dumfries recortó hacia dentro y, de manera generosa, cedió el balón hacia el centro para que Lautaro marcara uno de los goles más fáciles de su carrera: el capitán nada más tuvo que empujar el balón a unos tres metros del arco.