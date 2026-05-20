Jorge Sánchez no hace caso a las críticas y se concentra en jugar: “trato de no escuchar”

Jorge Sánchez se encuentra antes las puertas de vivir su segunda Copa del Mundo en Norteamérica 2026. El lateral se unió a los trabajos de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en donde señaló que jugar en Europa no es garantía de estar en la lista final y aseguró que no hace caso a las críticas.

El futbolista originario de Torreón es uno de los elementos más criticados del futbol mexicano, recibiendo amenazas de muerte en su momento en el América, pero parece que dejó eso en el pasado y se concentra en hacer lo que le toca, que es jugar.

“Lo que nos toca hacer es que, si nos están abucheando, como me ha pasado en su momento, trato de no escuchar o trato de revertir las cosas. Trato de ver qué hacer para no enfocarme tanto en el abucheo y enfocarme solamente en lo que me toca, que es jugar. Creo que eso es lo más importante”, dijo en conferencia de prensa en le CAR.

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▶️ #VÍDEO | 🇲🇽⚽ “Me han forjado un gran carácter”, aseguró Jorge Sánchez al reflexionar sobre los momentos más difíciles de su carrera, incluidos episodios en los que recibió amenazas de muerte.

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Jorge Sánchez quiere que la afición mexicana los apoye en el Mundial 2026

Desde su etapa en Santos, equipo donde debutó en la Liga MX, siguiendo por su estancia en el América marcada por errores (como en la final de 2019 ante Monterrey), hasta su gris primera experiencia en Europa con el Ajax, Jorge Sánchez no se ha podido ganar el respeto de los fans.

Sin embargo, el lateral no deja de estar en la órbita de la Selección Mexicana, en donde espera contar con el apoyo de la gente en el inicio de la Copa del Mundo.

“Espero en Dios también que la gente, cuando empiece el Mundial, esté de nuestro lado y que en todo momento nos apoyen. Porque al final somos mexicanos y queremos que nos vaya bien en todos los aspectos”, indicó.

▶️ #VÍDEO | 🇲🇽⚽ Jorge Sánchez habló sobre el apoyo de la afición rumbo al Mundial 2026.



“La afición tiene derecho de abuchearnos o apoyarnos”, señaló el lateral del PAOK, quien aseguró que cuando recibe críticas trata de enfocarse en su juego y revertir la situación en la… pic.twitter.com/tWnCgVMIcv — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 20, 2026

Jorge Sánchez habla sobre su regreso a Europa con el PAOK

Jorge Sánchez regresó a Europa con el PAOK de Grecia, equipo que se fijó en él luego de un regular y buen paso por el Cruz Azul, en donde ganó la CONCACAF Champions Cup y fue finalista de la Liga MX, cayendo ante las Águilas.

Sobre su retorno al futbol del Viejo Continente, Jorge Sánchez reflexionó sobre lo complicado que es estar en ese nivel, contrario a lo que mucha gente podría pensar.

“Se nos critica por irnos a Europa”, dijo. “Creo que ir a Europa es por las cosas que estás haciendo bien. A veces se demerita ese aspecto porque ahora que estoy allá veo muchas cosas muy diferentes a las que tienes aquí en México. Tienes las instalaciones, el trato, muchas cosas que los de afuera no logran ver”, apuntó.

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