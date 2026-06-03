México vs Serbia: A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso antes del Mundial 2026

México se enfrenta a Serbia en el último amistoso antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrenta su última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo 2026. Javier Aguirre y sus pupilos se miden, en la Bombonera de Toluca, a su similar de Serbia, duelo en donde el Vasco podría mandar al 11 titular que abrirá la justa el 11 de junio ante Sudáfrica.

México solo se ha enfrentado a Serbia una vez. El antecedente data de 2011, con victoria para el cuadro azteca, que en ese entonces era dirigido por José Manuel El Chepo de la Torre.

El Tricolor se impuso por marcador de 2-0 en el Estadio La Corregidora de Querétaro con goles de Giovani dos Santos y Javier Hernández, en duelo oficial de Fecha FIFA.

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Unidos por los colores que nos representan y por la cultura que nos hace únicos de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/0x85Mqt9Th — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 2, 2026

¿Dónde ver el México vs Serbia?

El partido amistoso entre México y Serbia, último juego de preparación antes de la Copa del Mundo 2026, inicia este jueves 4 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y podrás ver el juego por la señal de Canal 5, TUDN, Azteca 7, VIX.

Día: Jueves 4 de junio

Hora: 20:00 horas

Estadio: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canal 5, TUDN, Azteca 7, VIX

México podría presentar a su 11 titular para el inicio del Mundial

Ya con la lista de 26 jugadores definida, el Tricolor se embarca a la última parada en el Estadio Nemesio Diez. Es muy probable que los jugadores que inicien ante el combinado europeo sean los elegidos para la inauguración del Mundial, con la duda del portero titular.

Raúl Rangel lleva meses siendo el portero titular de México, pero acecha la sombra de Guillermo Ochoa, quien podría tener minutos en la que será su sexta justa. Los rumores de la posible titularidad de Paco Memo ante Sudáfrica se han incrementado en los últimos días.

La defensa parece estar más asentada con los centrales César Montes y Johan Vásquez, además de los laterales Jorge Sánchez y Jesús Gallardo. En el mediocampo hay otra duda; entre Erik Lira o Edson Álvarez para el mediocentro, acompañado por Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora.

La delantera estaría comandada por Raúl Jiménez como el ‘9’, con Roberto Alvarado y Alexis Vega en las bandas. Julián Quiñones, el flamante campeón de goleo de Arabia Saudita, sería cambio de lujo.

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