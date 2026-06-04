México vs Serbia: Estas son las alineaciones OFICIALES para el último partido del Tricolor antes del Mundial 2026

México jugará su último encuentro amistoso previo al arranque del Mundial 2026 y Javier Aguirre mandó un cuadro para hacer sus últimas pruebas antes de la justa veraniega. Raúl Rangel apunta a ser el titular en el primer partido del Tricolor en la Copa del Mundo, Raúl Jiménez es el ‘9′ y Álvaro Fidalgo vuelve a ser titular con México a 7 días del Mundial.

Aunque el técnico mexicano reveló que no mostraría el 11 inicial que ocupará para la inauguración de la Copa del Mundo 2026, este cuadro podría ser una idea de lo que ocupe el ‘Vasco’ Aguirre ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

¡Los once elegidos para el partido final de la #ÚltimaEscala! 1️⃣1️⃣



Estos son los jugadores que dejarán todo en la cancha hoy ante Serbia. 🇲🇽🆚🇷🇸



La #Alineación es presentada por @Corona_Futbol.



*Publicidad para México* pic.twitter.com/554fTYG6xB — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 5, 2026

Alineaciones oficiales para el México vs Serbia

La Selección Mexicana se encuentra con una selección europea que no participará en el Mundial 2026, pero que tiene a un viejo conocido de la Liga MX en el banquillo, el estratega serbio Veljko Paunovic, quien dirigió en su momento a las Chivas y jugó una final del futbol mexicano con el Rebaño Sagrado.

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