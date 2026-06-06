Estrella de Portugal golpea en la cara a un jugador de Chile en partido de preparación rumbo al Mundial 2026

Rafael Leão golpea a un jugador de Chile en un partido amistoso

Las selecciones siguen con sus juegos de preparación rumbo al Mundial 2026 y en el cotejo de Portugal ante Chile se presentó una situación polémica, pues el delantero luso Rafael Leão fue expulsado por golpear a un rival.

La estrella del AC Milan tuvo un fuerte encontronazo con el defensor chileno Iván Román. Leão estuvo empujando al jugador sudamericano hasta que en un momento le soltó un golpe a la cara. El elemento de la Roja se tiró al suelo y empezó una pequeña gresca entre los seleccionados.

🚨🚨| IVAN ROMAN AND RAFAEL LEAO HAVE BOTH BEEN SENT OFF! 🟥 pic.twitter.com/AQk5KavufG — CentreGoals. (@centregoals) June 6, 2026

Ambos jugadores involucrados en el incidente fueron amonestados con la tarjeta roja directa justo antes del descanso, dejando a sus equipos con un jugador menos y a Leão mal parado, pues parece ya no ser el jugador que era.

Cristiano Ronaldo es titular en el Portugal vs Chile

La gran estrella de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, fue titular ante Chile, pero lo sustituyeron al descanso, y su reemplazo, Gonçalo Guedes, anotó el primer tanto.

Con 41 años de edad El Comandante vivirá su sexto Mundial, pero aunque en la Liga de Arabia Saudita tiene grandes actuaciones, hasta siendo campeón hace unas semanas, parece que en Portugal tendría mejos protagonismo.

CRISTIANO RONALDO IS DENIED BY THE GOALKEEPER! pic.twitter.com/eFdUmdeIlv — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) June 6, 2026

Bruno Fernandes amplió la ventaja de los lusos al 75′ y Lucas Cepeda marcó para Chile en el tiempo añadido. El combinado sudamericano no logró calificar a la Copa del Mundo 2026.

La Selección de Portugal está en el Grupo K del Mundial junto con Colombia, Uzbekistán y Congo. Portugal debutará ante Congo el 17 de junio en Houston.

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