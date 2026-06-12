Debut soñado

México no tuvo rival en la cancha, pero tampoco puntería en la inauguración del Mundial 2026.

Muchas opciones de gol, pero no las pudieron concretar y eso provocó que el marcador sobre Sudáfrica terminara solamente 2-0 gracias a los tantos de Julián Quiñones a minuto 9 y de Raúl Jiménez al 73’.

Desde el sibaltazo inicial se veía a una Selección Mexicana muy productiva al ataque. Colocar a Quiñones prácticamente detrás de Raúl Jiménez provocaba que el equipo se viera ofensivo y con mucha fuerza al frente. Los arribos de Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez hacían que el tanto por las bandas como por el interior pudieran penetrar de buena manera. Pese a todas esas facilidades, los errores también eran constantes.

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Tras una falla de la defensa de Sudáfrica, Erik Lira recuperó el balón que le cayó a Quiñones para entrar al área y con un disparo que le pasó por debajo de las piernas a Ronwen Williams, portero visita ante, se abrió el marcador.

Con esta anotación , el ex del América se convierte en el segundo naturalizados que hace gol por México en una copa del Mundo, el otro fue Antonio Naelson “Sinha”, en Alemania 2006.

La afición sabía que el equipo Tricolor podía dar más y que los goles estarían muy cerca de llegar, pero los postes, la poca contundencia y el arquero rival que se convirtió en héroe hacían que de los cánticos de “México, México” se pasara a un silencio absoluto.

Julián Quiñones volvió a aparecer al minuto 19 para sacar un disparo fuera del área. El encuentro se trasladó al medio campo y una Sudáfrica que lucía muy desacomodada provocaba que los jugadores dirigidos por Javier Aguirre no tuvieran claridad.

Fue hasta el 39 cuando Álvaro Fidalgo mandó un centro al corazón del área, Jiménez logró conectar, pero Ronwen Williams volvió a lucirse sacó la de gajos por un costado. En esa misma jugada, Quiñones recibió la pelota y sacó un disparo que se estrelló en el palo.

Para la parte complementaria se esperaba que México saliera con más sierra al frente y la primera la tuvo Fidalgo, quien no se atrevió a pegarle a la pelota y le acabaron robando el balón dentro del área.

Al 50, el exmediocampista del América le puso un pase filtrado a Brian Gutiérrez, quien tocó la pelota, pero pasó por un costado.

Raúl intentaba pero no podía. Lo importante fue que al 73’ tras un centro se levantó en el área y con su especialidad, mandó el balón al fondo de las redes con un cabezazo. Este tanto es el primero que hace el ahora atacante del Wolverhampton en una Copa del Mundo.

El festejo que por 12 años esperó, desde su primera gran cita mundialista en Brasil 2014, finalmente llegó, y ante la afición mexicana, en la cancha en la que tantas anotaciones consiguió con el América.

Pero la celebración fue todavía más emotiva porque fue una diana dedicada a su papá, quien el pasado 11 de marzo falleció a los 62 años de edad a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas.

A falta de 10 minutos para que terminara el partido, Sudáfrica ya tenía dos hombres menos y México podía aprovechar su ventaja en el campo para intentar hacer el marcador más abultado y no sufrir para el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, el Tricolor también terminó incompleto por la expulsión de César Montes al 92′.

Lo más probable es que Edson Álvarez, quien asiste por tercera ocasión al magno evento, ocupe su lugar en la central el jueves de la próxima semana, cuando el Tricolor choque contra Corea del Sur en Guadalajara, cotejo en el que intentará conseguir su boleto a dieciseisavos de final de manera anticipada.

El triunfo de ayer le permitió a México romper una racha de siete juegos inaugurales mundialistas sin triunfo.

Tenía saldo de cinco derrotas y dos empates, estos últimos contra Unión Soviética, en México 1970, y ante Sudáfrica cuando en 2010 el país africano acogió el magno evento, siendo el primero de su continente en hacerlo.

Además, la Selección Mexicana también alargó a 32 años su racha invicta en debuts, pues no cae desde aquel 0-1 ante Noruega en la justa de Estados Unidos 1994. Posteriormente logró cinco victorias y dos igualadas.

Solamente no venció a Sudáfrica en 2010 y a Polonia en Qatar 2022, este último un empate sin anotaciones