VIDEO: “¡Milagro, ya camina!”; aficionado en silla de ruedas se vuelve viral en el Mundial 2026

La escena ocurrió en el área destinada para personas con discapacidad.

Uno de los momentos más comentados de la inauguración del Mundial 2026 no ocurrió sobre la cancha, sino en las tribunas del Estadio Ciudad de México.

Un video compartido en redes sociales muestra a un aficionado ubicado en una zona destinada para personas con discapacidad levantándose de una silla de ruedas para tomarse una fotografía junto a otro espectador durante el partido entre México y Sudáfrica.

Mientras ambos posaban para la selfie, desde la grada se escuchó el grito de: “¡Milagro, ya camina!”, comentario que rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban cerca y posteriormente de miles de usuarios en internet.

Las imágenes muestran cómo, tras la fotografía, el aficionado vuelve a apoyarse en un barandal antes de regresar a su asiento.

“¡Milagro ya camina, se levantó de la silla!”, gritan aficionados en el estadio. #mundialdefútbol2026 #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/xEpnXkMPof — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 12, 2026

Las redes se dividen

La grabación se viralizó en cuestión de horas y provocó opiniones encontradas.

Algunos usuarios cuestionaron si el aficionado ocupaba de manera indebida un espacio reservado para personas con movilidad reducida, recordando que FIFA habilitó localidades especiales para personas con discapacidad y acompañantes durante la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, otras voces pidieron evitar conclusiones apresuradas y recordaron que no todas las discapacidades implican la imposibilidad total de caminar.

Hay muchas enfermedades que obligan a usar sillas de ruedas aunque se tenga la capacidad de caminar, hay gente que ala ejercitarse se desploma o estando mucho tiempo de pié. — Jorge (@ElChileGomez111) June 12, 2026

Discapacidad invisible

Especialistas y organizaciones dedicadas a la inclusión han señalado en distintas ocasiones que existen condiciones físicas, neurológicas y musculares que permiten a una persona ponerse de pie o caminar distancias cortas, aunque requiera una silla de ruedas para desplazarse o permanecer largos periodos en un estadio.

Por ello, varios usuarios insistieron en que el video no ofrece elementos suficientes para determinar si existió un uso indebido del área de accesibilidad, o si existían condiciones físicas, neurológicas y musculares que le permitiera a este hombre ponerse de pie o caminar distancias cortas, aunque requiriera una silla de ruedas para desplazarse.

Más allá de la polémica, el episodio reabrió una conversación sobre la importancia de respetar los espacios destinados a personas con discapacidad y evitar prejuicios sobre condiciones que no siempre son visibles.

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