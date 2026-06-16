El Milan anuncia al entrenador que podría cambiar el futuro de Santi Giménez en Europa

Santi Giménez en un partido con el Milan la temporada pasada.

El AC Milan contrató el martes a Rúben Amorim, cinco meses después de que fue despedido por el Manchester United, y el técnico portugués está listo para enfrentar a su antiguo club en uno de sus primeros partidos.

Amorim era considerado uno de los mejores entrenadores emergentes de Europa antes de que su reputación se resintiera en la Liga Premier. El Milan no anunció la duración de su contrato, pero medios italianos informan que el acuerdo es por tres años y con valor de 3,5 millones de euros (4 millones de dólares) por temporada, más bonificaciones.

“Hemos seguido a Rúben durante años y su etapa en el Sporting es sumamente impresionante y refleja el estilo de juego que buscamos”, indicó Gerry Cardinale, socio director de RedBird, los propietarios estadounidenses del Milan.

Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq — AC Milan (@acmilan) June 16, 2026

“Es uno de los entrenadores más preparados e innovadores de la nueva generación europea: joven, ambicioso y con una identidad futbolística moderna definida por dominar los partidos con la posesión, un sistema moderno de presión y un enfoque táctico claro”, añadió.

Amorim, de 41 años, reemplaza a Massimiliano Allegri, quien fue despedido el mes pasado —junto con el director general del Milan y varios directivos de alto rango— después de lo que RedBird consideró “un fracaso inequívoco” de temporada.

El Milan pasó gran parte de la campaña de la Serie A en las dos primeras posiciones y peleando por el título, pero una racha de apenas dos victorias en sus últimos ocho partidos lo hizo caer al quinto puesto en la última jornada de la temporada y lo dejó fuera de la Liga de Campeones.

Ruben Amorim en un partido del Manchester United. ı Foto: AP

Amorim fue despedido por el United en enero, al día siguiente de hacer comentarios provocadores sobre su posición dentro de la jerarquía del club en una desconcertante conferencia de prensa posterior al partido. Eso resultó ser la gota que colmó el vaso tras 14 meses complicados.

Amorim se tuvo que disculpar con los aficionados al final de la temporada 2024-25 por lo que describió como una campaña “desastrosa”, cuando el United terminó 15º en la clasificación, su peor puesto en la era de la Liga Premier. También estuvo al frente de récords indeseados del club, incluidos el mayor número de derrotas en una temporada de la Premier League y el total de puntos más bajo.

Amorim era considerado uno de los entrenadores más prometedores de Europa cuando el United lo contrató procedente del Sporting de Lisboa. Había guiado al equipo portugués a su primer título de liga en 19 años en 2021 y volvió a ganar la Primeira Liga tres años después.

Ruben Amorim es el nuevo técnico del Milan. ı Foto: Reuters

Amorim afrontó preguntas constantes sobre su táctica en el United, donde siguió favoreciendo obstinadamente una formación 3-4-3 que no parecía adaptarse a sus jugadores.

Pero ese estilo más ofensivo, completamente distinto al estilo mucho más defensivo de Allegri, atrajo a Cardinale y al asesor especial Zlatan Ibrahimovic.

“Rúben cree en un fútbol ofensivo de presión alta, con transiciones rápidas que permiten marcar más goles”, coemntó Cardinale. “Su filosofía se alinea perfectamente con nuestra visión, y sus cualidades de liderazgo y su historial en el desarrollo de jugadores nos llamaron la atención”.

“Creemos en Rúben y estamos entusiasmados de darle la bienvenida al club”. El Milan enfrenta al United en un amistoso de pretemporada en Polonia el 15 de agosto.

DCO