Figura gigante de Cristiano Ronaldo impresiona en su debut en la Copa del Mundo 2026

Los aficionados de Cristiano Ronaldo siempre encuentran nuevas y vistosas maneras de demostrar su amor por la estrella de Portugal, pues en redes sociales circula una imagen gigante de El Comandante para apoyarlo durante su cruzada en la Copa del Mundo 2026.

La cuenta “bichuuuuu_official” compartió en Instagram el momento en el que se desvela esta figura enorme de CR7. Al parecer la imagen del astro de 41 años está hecha de cartón. Lo retratan sin playera, con lente de sol y con el short de la Selección de Portugal. El usuario su ubica en la India, por lo que presumiblemente ahí fue en donde se reveló este homenaje. Sin embargo, hay quienes señalan que podría ser un video hecho con IA.

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más famosos del mundo, por lo que no es raro que aficionados que no son de Portugal le demuestran su cariño. La trayectoria del Bicho a lo largo de los años lo ha hecho atraer apoyo de todos los rincones.

Cristiano Ronaldo tiene amargó debut en la Copa del Mundo 2026

Los mejores delanteros del planeta ya metieron gol en la Copa del Mundo 2026, todos menos Cristiano Ronaldo, quien tiene la pólvora mojada con la Selección de Portugal, pues acumula 10 partidos sin gol en torneos mayores.

En la Copa del Mundo 2022, la Eurocopa 2024 y ahora en su debut en la Copa del Mundo 2026, el Comandante registra la impresionante cantidad de cero goles, pero al delantero del Al-Nassr le quedan por lo menos dos partidos en la justa de Norteamérica para romper esta mala racha.

Cabe destacar que esta estadística solamente contempla los grandes torneos de selecciones como la Copa del Mundo y el Campeonato Europa, no así la Liga de Naciones, de la cual Portugal salió campeón en su versión UEFA en 2025, certamen en donde El Bicho marcó dos veces.

Delanteros opacan a Cristiano Ronaldo

Después de que Lionel Messi (triplete), Kylian Mbappé (doblete) y Erling Haaland (doblete) brillaron en su presentación, el portugués de 41 años no pudo encontrar el fondo de las redes en el empate de su equipo 1-1 ante Congo.

Jugadores como Raúl Alonso Jiménez, Vinícius Júnior, Christian Pulisic, Viktor Gyökeres y Harry Kane también marcaron en su primer Mundial de este año, por lo que el hecho de que Cristiano Ronaldo se fuera en blanco destaca aún más.

DCO