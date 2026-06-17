¿Milagro pendiente? La imagen de “San Cristiano Ronaldo” se viraliza en el Mundial 2026

Entre banderas y camisetas de Portugal, una imagen de Cristiano Ronaldo vestido de santo se convirtió en una de las escenas más comentadas del partido.

La figura de Cristiano Ronaldo volvió a trascender el terreno de juego en el Mundial 2026. Antes del debut de Portugal frente a República Democrática del Congo, un aficionado acaparó las miradas en las tribunas del Estadio de Houston al portar una imagen de tamaño real del delantero caracterizado como un santo, una peculiar muestra de admiración hacia el máximo referente de la selección lusa.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales. Mientras miles de seguidores lucían camisetas con el nombre del capitán portugués, banderas y pancartas, el cartel bautizado por algunos aficionados como el “Santo Cristiano” terminó convirtiéndose en una de las postales más llamativas de la jornada.

¡𝐇𝐎𝐘 𝐍𝐀𝐂𝐄 𝐄𝐋 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐈𝐒𝐌𝐎! 🙏🇵🇹#Portugal inicia su camino en el #Mundial2026 enfrentándose a RD Congo y por supuesto, que los hinchas de #CristianoRonaldo no pudieron faltar. Fe de ello fue un fanático que llevó una estampita, en tamaño real, del 'Bicho'… pic.twitter.com/sCKgo0Lo0A — Diario El Diez (@eldiezperu) June 17, 2026

La expectativa era alta. Cristiano disputó su sexto partido en una Copa del Mundo y llegaba con la misión de liderar a Portugal en el arranque del torneo, además de seguir ampliando su legado como uno de los máximos goleadores en la historia del futbol.

Del altar improvisado al empate inesperado

Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al que imaginaban los aficionados lusos. Portugal no logró pasar del empate 1-1 frente a RD Congo, que consiguió un resultado histórico al sumar el primer punto mundialista de su historia.

El empate dejó un sabor amargo para los portugueses y para un “CR7″ que permaneció varios minutos sobre el césped visiblemente afectado tras el silbatazo final, consciente de que el estreno no había salido como esperaba una de las selecciones llamadas a pelear por el título.

El respeto por una leyenda fue más fuerte que el resultado

La imagen más emotiva llegó después del partido. Mientras Cristiano Ronaldo asimilaba el empate, futbolistas y miembros del cuerpo técnico de Congo se acercaron uno a uno para abrazarlo, estrecharle la mano y mostrarle su reconocimiento.

¡ENTENDIERON TODO! ❤️



Tras el pitazo final del Portugal 🇵🇹 vs. RD Congo 🇨🇩 en la Copa del Mundo, ocurrió una de las imágenes más humanas del torneo.



Mientras Cristiano Ronaldo permanecía en el campo completamente devastado, los jugadores y miembros del cuerpo técnico congoleño… pic.twitter.com/QRJmfcNNgG — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 18, 2026

El gesto sorprendió porque los congoleños tenían motivos suficientes para celebrar con euforia su primer punto en una Copa del Mundo. En lugar de ello, decidieron dedicar unos segundos a quien consideran una de las grandes leyendas del futbol.

Aunque el gol no llegó y el supuesto “milagro” quedó pendiente, Cristiano volvió a demostrar que su influencia va mucho más allá de los resultados. Primero fue elevado simbólicamente a la categoría de santo por un aficionado en las tribunas; después, recibió el respeto de sus rivales sobre el césped. Dos imágenes que resumieron una jornada en la que "CR7″ volvió a ser protagonista, incluso sin marcar.

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