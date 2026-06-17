Ghana vence de manera dramática a Panamá en la Copa del Mundo 2026 con gol de Caleb Yirenkyi

Un gol en tiempo de compensación de Caleb Yirenkyi (90′+5′) le dio a Ghana una victoria agónica en Norteamérica 2026 por 1-0 ante Panamá, que seguirá buscando su primer punto en una Copa del Mundo.

Bien dicen que la justicia en el deporte no existe y en el BMO Field, conocido como Estadio Toronto, quedó demostrado, pues Panamá buscó la anotación de la victoria por todo los medios posibles, pero no lo consiguió. El conjunto centroamericano fue ampliamente superior a los africanos, pero el futbol es caprichoso y el gol le sonrió a la Selección Ghanesa .

¡PANAMÁ INSISTE! 🇵🇦 Han atacado y buscado el gol, pero Ghana no se dejaaa 🔥🫡#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/BBuFVL6ViG — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

Panamá quedó emparejado en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026, al lado de Ghana, Inglaterra y Croacia. En la previa La Roja es la selección mas endeble del grupo, pues enfrente tiene a un campeón del mundo, un subcampeón y una de las potencias de África.

Los Canaleros fueron un mejor equipo ante el cuadro ghanés. Lo único que les faltó fue el gol para dejar de manifiesto esa superioridad. Al finalizar el partido en el rostro de los panameños se veía el dolor por la forma de perder el partido.

Panamá no pudo romper el cerrojo de Ghana

El asedio panameño empezó en el primer tiempo y duró prácticamente todo el partido. Dirigidos por Thomas Christiansen, el cuadro centroamericano sorprendió a propios y extraños con una ritmo alto, intensidad en la marca y en especial con claras oportunidades de gol, pero no estuvieron certeros.

¡SE QUEDA CERRRCAAA CRISTIAN MARTÍNEZ! 😳🫣 La afición panameña se queda a medio grito de gol mientras Martínez busca el primero de Panamá 🇵🇦#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/3J2HNzlwur — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

A medida que pasan los minutos la idea y creatividad de los panameños se iba diluyendo. Seguían llegando al área, pero cada vez más se encerraban en la línea de fondo y sacaban un centro muy elevado que no daba ventaja a sus rematadores, o de plano el balón se salía de la cancha.

En los minutos finales Las Estrellas Negras se animaron un poco más a ir al ataque. Sus intenciones recayeron más en el espíritu de lucha que en buen futbol y así le hicieron daños a los de Concacaf, que tienen puras derrotas en la Copa del Mundo.

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