México vs Corea del Sur: Estas son las alineaciones para el segundo partido del Tricolor en el Mundial 2026

México tiene todo en sus manos para quedarse con el primer lugar del Grupo A y con ello clasificarse a los dieciseisavos de final con un partido por disputarse, pero antes tienen que verse las caras con Corea del Sur, el que podría ser el rival más complicado del sector para la Selección Mexicana.

Javier Aguirre realizó varios cambios con relación al partido con Sudáfrica. Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Luis Romo son los futbolistas que entran en el once inicial del Tricolor en lugar de Israel Reyes, César Montes y Álvaro Fidalgo.

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Once mexicanos, un mismo escudo y el respaldo de todo un país. ¡Vamos juntos! 💚🤍❤️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/aFvMmEbB2M — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 18, 2026

Alineaciones oficiales para el México vs Corea del Sur

La Selección Mexicana se presenta en Guadalajara para su segundo partido del Mundial 2026 y la afición tapatía pintará las gradas del Estadio AKRON de verde para apoyar al equipo de Javier Aguirre en busca de la victoria que los puede meter en la siguiente ronda del torneo.

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MÉXICO: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

COREA DEL SUR: Seunggyu, Hanbeom, Minjae, Moonhwan, Youngwoo, Gihyuk, Inbeom, Seungho, Jaesung, Kangin, Heungmin Son.

Por su parte, Corea del Sur sale con sus mejores armas para medirse a los anfitriones, ya que las probabilidades de quedar primero de grupo son altas y una victoria ante los mexicanos puedes poner a los coreanos como líderes de su sector.

DCO