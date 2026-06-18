Copa del Mundo

México vs Corea del Sur: Estas son las alineaciones para el segundo partido del Tricolor en el Mundial 2026

México se enfrenta a Corea del Sur por el liderato del Grupo A y por el pase directo a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo del 2026

Raúl Jiménez celebra su primer gol en Copas del Mundo.
Raúl Jiménez celebra su primer gol en Copas del Mundo. Foto: AP
Por:
Diego Chávez Ortiz

México tiene todo en sus manos para quedarse con el primer lugar del Grupo A y con ello clasificarse a los dieciseisavos de final con un partido por disputarse, pero antes tienen que verse las caras con Corea del Sur, el que podría ser el rival más complicado del sector para la Selección Mexicana.

Javier Aguirre realizó varios cambios con relación al partido con Sudáfrica. Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Luis Romo son los futbolistas que entran en el once inicial del Tricolor en lugar de Israel Reyes, César Montes y Álvaro Fidalgo.

Alineaciones oficiales para el México vs Corea del Sur

La Selección Mexicana se presenta en Guadalajara para su segundo partido del Mundial 2026 y la afición tapatía pintará las gradas del Estadio AKRON de verde para apoyar al equipo de Javier Aguirre en busca de la victoria que los puede meter en la siguiente ronda del torneo.

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  • MÉXICO: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.
  • COREA DEL SUR: Seunggyu, Hanbeom, Minjae, Moonhwan, Youngwoo, Gihyuk, Inbeom, Seungho, Jaesung, Kangin, Heungmin Son.

Por su parte, Corea del Sur sale con sus mejores armas para medirse a los anfitriones, ya que las probabilidades de quedar primero de grupo son altas y una victoria ante los mexicanos puedes poner a los coreanos como líderes de su sector.

DCO

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