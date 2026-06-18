Neymar sigue sin debutar: Brasil confirma su baja para enfrentar a Haití en el Mundial 2026

Neymar podría estar de regreso con Brasil para el juego contra Escocia.

Neymar quedó descartado el jueves para el segundo partido de Brasil en el Mundial debido a una persistente lesión en la pantorrilla.

La Confederación Brasileña de Futbol informó que el atacante no viajará con el resto del plantel para el partido del viernes contra Haití en Filadelfia.

“Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación”, informó la confederación en un comunicado.

La confederación brasileña indicó que el jugador de 34 años continuará con su recuperación en las instalaciones del hotel del equipo.

Neymar volvió a los entrenamientos por primera vez el martes, realizando ejercicios de acondicionamiento físico. Un día después se sumó a sus compañeros para algunas porciones de la sesión, recibiendo el aplauso de muchos de ellos cuando ingresó al campo.

¿Cuándo podría reaparecer Neymar en el Mundial 2026?

Brasil se enfrenta a Escocia el miércoles 24 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, como parte de la fase de grupos del Grupo C. Este esperado choque intercontinental mide a una pentacampeona del mundo contra una Escocia que volvió a una fase final mundialista.

El 10 del “Scratch du Ouro” aún no participa en una sesión completa con el resto del equipo desde que se presentó a la selección mientras se recuperaba de una lesión en la pierna derecha.

Con la intención de disputar su cuarto Mundial, Neymar se sometió el lunes a pruebas en la pantorrilla derecha para determinar el progreso de la lesión que sufrió mientras jugaba con Santos el pasado 17 de mayo.

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