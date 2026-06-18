¡Oro para México! Uziel Muñoz brilla en Estonia con su mejor lanzamiento del 2026

Uziel Muñoz atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. El lanzador de bala mexicano conquistó la medalla de oro en el Heino Lipp Memorial, celebrado en Jõhvi, Estonia, gracias a un lanzamiento de 20.97 metros, registro que representa su mejor marca de la temporada y confirma el ascenso que ha mostrado durante su gira por Europa.

El chihuahuense dominó una prueba de alto nivel al superar al británico Scott Lincoln, quien finalizó con 20.80 metros, y al neozelandés Nick Palmer, tercero con 20.19. Además del triunfo, Muñoz volvió a superar su propia mejor marca del año, luego de haber lanzado 20.93 metros apenas unos días antes en Gelenau, Alemania.

Europa confirma el crecimiento del mexicano

El resultado no es casualidad. La gira europea forma parte de la preparación diseñada por su entrenador para llegar en plenitud a la Diamond League y, sobre todo, a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde defenderá el título que conquistó en San Salvador 2023 con un lanzamiento de 20.81 metros.

La victoria también confirma la regularidad que Muñoz ha encontrado tras un inicio de temporada con competencias de máxima exigencia. En marzo terminó entre los diez mejores del mundo en el Campeonato Mundial Indoor de Polonia, una experiencia que fortaleció su preparación rumbo a los compromisos al aire libre.

Una referencia continental con la mira en Los Ángeles 2028

Desde que hizo historia al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tokio 2025 —la primera para México en una prueba de lanzamiento dentro de un Mundial de Atletismo—, Uziel Muñoz se consolidó como uno de los mejores exponentes de América en lanzamiento de bala.

Aquella actuación, acompañada de un récord nacional de 21.97 metros, elevó las expectativas sobre el chihuahuense.

Ahora, con un nuevo triunfo internacional y una progresión constante en sus marcas, el olímpico mexicano llega en plena forma a la parte más importante del calendario, donde buscará refrendar su dominio regional y mantenerse entre la élite mundial de la especialidad.

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