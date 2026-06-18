Uzbekistán sorprende con hermoso mensaje para México tras visitar el Estadio Azteca (FOTO)

Uzbekistán hizo historia en la Copa del Mundo 2026 al participar por primera vez en el torneo de la FIFA; a pesar de que el resultado no fue el esperado por los pupilos de Fabio Cannavaro, el conjunto asiático dejó un hermoso mensaje en los vestidores del Estadio Azteca para la Selección Mexicana.

Los Lobos Blancos fungieron como locales administrativos en el compromiso ante la Fiebre Amarilla y, después de salir del vestidor para dirigirse a su hotel de concentración, dejaron los lockers completamente limpios y el siguiente mensaje en un pizarrón: “Muchas gracias, México, mucha suerte en el Mundial”.