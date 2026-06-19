Ecuador vs Curazao: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo E de la Copa del Mundo 2026

Ecuador y Curazao se enfrentan con la obligación de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones.

Ecuador y Curazao se enfrentan en un partido determinante por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, donde ambas selecciones necesitan sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

El encuentro se disputará en el Estadio de Kansas City en un contexto de alta presión, especialmente para el conjunto sudamericano.

“La Tricolor” llega con la obligación de reaccionar tras su derrota 1-0 en el debut ante Costa de Marfil, mientras que Curazao buscará recomponer su imagen luego de una dura caída 7-1 frente a Alemania. El duelo representa una oportunidad clave para ambos equipos en una fase de grupos que se empieza a cerrar rápidamente.

¿Dónde ver EN VIVO el Ecuador vs Curazao?

Fecha: sábado 20 de junio

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio de Kansas City

Transmisión: ViX Premium

Posibles alineaciones de Ecuador vs Curazao

Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata. DT: Sebastián Beccacece.

Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Kenji Gorré. DT: Dick Advocaat.

¿Cuántas veces se han enfrentado Ecuador vs Curazao?

Ecuador y Curazao no registran enfrentamientos previos en Copas del Mundo, por lo que este duelo representa un cruce inédito en la historia entre ambas selecciones en un torneo oficial.

La selección sudamericana, sin embargo, cuenta con amplia experiencia ante selecciones del Caribe, con buenos registros frente a rivales de la región.

El partido en Kansas City se perfila como una auténtica final anticipada dentro del Grupo E. Ecuador está obligado a ganar para no complicar su futuro, mientras que Curazao busca una reacción urgente tras un debut muy duro, en un duelo donde cualquier error puede ser decisivo en el camino mundialista.

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