El show de Thierry Henry y Zlatan Ibrahimović que se robó el Mundial 2026 (VIDEO)

Ambos demostraron que su calidad técnica sigue intacta incluso fuera del futbol profesional.

El Mundial 2026 no solo se juega dentro del campo. También en los estudios de televisión donde las leyendas del futbol siguen robando miradas.

Esta vez, los protagonistas fueron Thierry Henry y Zlatan Ibrahimović, quienes encabezaron un momento inesperado durante una transmisión que rápidamente se volvió viral.

Todo ocurrió en el programa deportivo donde ambos participan como comentaristas del torneo. En medio de la pausa de la emisión, un balón apareció en el estudio y lo que empezó como una broma terminó convirtiéndose en un auténtico espectáculo técnico entre dos de los delanteros más icónicos del futbol moderno.

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Así se divirtieron en un estudio de TV Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry.🤣



Calidad intacta pese al paso del tiempo. CRACKS.🔥pic.twitter.com/669BhP6vSH — Delpy Live (@delpylive) June 19, 2026

Conservan su calidad técnica

Henry e Ibrahimović comenzaron a dominar el balón, controlarlo y realizar pases cortos sin dejarlo caer al suelo. La naturalidad con la que ambos ejecutaban cada gesto sorprendió incluso al resto del panel, que observaba entre risas y asombro el improvisado desafío.

La química entre ambos fue inmediata. Con toques suaves, control absoluto y gestos de complicidad, transformaron el estudio en una especie de cancha improvisada. El momento más comentado llegó cuando encadenaron una serie de pases sin error, demostrando que su calidad técnica sigue intacta pese al retiro.

Nostalgia pura entre los aficionados

El fragmento fue rápidamente compartido en redes sociales, donde millones de usuarios lo convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas.

Whoever's idea it was to put Thierry Henry and Zlatan Ibrahimovic together is a fucking genius 😮‍💨🔥pic.twitter.com/e6rmb2xiUj — Gunner_Anselm (@Obed_Untamed) June 19, 2026

Las reacciones destacaron la facilidad con la que ambos exjugadores resolvieron la dinámica y el carisma que mantienen fuera del terreno de juego.

Más allá del espectáculo, el episodio reforzó la imagen de dos figuras que, incluso retiradas, siguen generando contenido viral alrededor del futbol mundial y mantienen viva la conexión entre espectáculo y nostalgia en cada aparición pública.

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