De ídolo a ídolo: Ronaldo sorprende a Harry Kane con regalo especial en el Mundial 2026

Harry Kane anotó un doblete en el debut de Inglaterra ante Croacia en el Mundial 2026.

playea — Harry Kane vivió una noche redonda en el Mundial 2026: anotó un doblete en la victoria 4-2 de Inglaterra sobre Croacia y, horas después, recibió un gesto inesperado que convirtió su actuación en una jornada inolvidable, luego de que Ronaldo Nazário le obsequiara una camiseta firmada en plena zona mixta.

El delantero del Bayern Múnich fue una de las figuras del estreno del conjunto dirigido por Thomas Tuchel en el Grupo L, con dos goles que encaminaron el triunfo inglés en un partido de alto ritmo y exigencia ante el cuadro balcánico.

Un regalo con sello del “Fenómeno”

Tras el encuentro, Kane fue sorprendido durante una entrevista con un medio brasileño cuando recibió una playera de la Selección de Brasil firmada por Ronaldo Nazário. El gesto fue explicado por la periodista, quien le entregó la prenda amarilla en nombre del exdelantero.

El capitán inglés reaccionó con sorpresa, tomó la camiseta con ambas manos y sonrió al ver el autógrafo antes de agradecer el detalle.

“Esto es muy especial, muchas gracias. Es una camiseta especial de uno de los mejores jugadores”, dijo Kane visiblemente emocionado.

Admiración por una leyenda del futbol

El delantero inglés profundizó su admiración por el “Fenómeno”, a quien señaló como una de sus grandes referencias en el futbol mundial.

“Creo que es uno de los mejores delanteros que han jugado este deporte. Era una alegría verlo mientras crecía. Era difícil de parar”, comentó en entrevista con Cazé TV.

Kane también recordó que nunca coincidió con Ronaldo como jugador, aunque dejó abierta la posibilidad de un encuentro durante el torneo.

“Tal vez durante esta Copa del Mundo podríamos hacerlo”, añadió el goleador inglés.

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