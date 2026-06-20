Bélgica vs Irán: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo G del Mundial 2026

Este domingo 21 de junio sigue la actividad de la Copa del Mundo 2026 y entra en actividad el Grupo G, en donde todos los implicados llegan con un empate. En la cancha del Estadio Los Ángeles Bélgica choca ante Irán, en un duelo en donde el ganador dará un paso importante a los 16vos de final.

Bélgica empató ante Egipto en el debut mundialista, mientras que Irán igualó ante Nueva Zelanda. Este panorama deja abiertas muchas probabilidades en el grupo y ganar en la segunda jornada de la fase de grupos puede acercar a los equipos a los dieciseisavos de final.

De ganar, los Diablos Rojos o los Guepardos Persas, llegaría a 4 unidades, dando un paso para asegurar el pase a la siguiente ronda, a la espera de lo que Los Faraones puedan hacer ante los All White.

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Touchdown in LA. ✈️ pic.twitter.com/mnr18T8SFE — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 20, 2026

¿Dónde ver el Bélgica vs Irán, de la Copa del Mundo 2026?

El partido entre Bélgica e Irán, correspondiente a la segunda ronda de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, inicia este domingo 21 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver únicamente por la señal de VIX.

Día: 21 de junio

Hora: 13:00 horas

Transmisión: VIX

Bélgica tiene una sensible baja ante Irán

El belga Jérémy Doku se perderá el partido del domingo contra Irán en la Copa del Mundo 2026 debido a una enfermedad. La Selección Belga descartó al extremo del Manchester City para el encuentro en el estadio SoFi, en el área de Los Ángeles.

Legend has it they're still going. 😅 pic.twitter.com/Ww7VNSOdu3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 17, 2026

Doku fue titular en el debut de Bélgica el lunes pasado y jugó hasta los 86 minutos del empate 1-1 con Egipto. Según reportes, Doku abandonó antes de tiempo un entrenamiento por problemas respiratorios durante la semana previa al partido inaugural.

Doku ha estado en el centro de atención en los últimos días después de decirles a los periodistas que planeaba dejar el equipo si fuera necesario por el nacimiento de su primer hijo durante el torneo. La esposa de Doku tiene fecha probable de parto a inicios de julio, durante las rondas de eliminación directa.

Bélgica ocupa el décimo puesto en el ranking mundial de la FIFA, pero necesita un buen resultado contra Irán para mantenerse encaminada a ganar su grupo. Los Diablos Rojos cierran la fase de grupos contra Nueva Zelanda el viernes.

Si Bélgica gana su grupo y su primer partido de la fase de eliminación directa, se enfrentarían al coanfitrión Estados Unidos el 6 de julio en los octavos de final, si los estadounidenses también ganan su primer partido de eliminación directa contra un equipo que termine tercero.

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