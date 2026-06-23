Escocia vs Brasil: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo C de la Copa del Mundo 2026

La "Canarinha" llega con impulso tras golear a Haití y busca asegurar el liderato del Grupo C ante una selección escocesa obligada a sumar.

Futbol Internacional — Brasil y Escocia se enfrentan en un duelo decisivo del Grupo C del Mundial 2026, un partido en el que la Canarinha busca cerrar la fase con paso firme y quedarse con el liderato del sector. El encuentro llega en un momento clave del torneo, con ambos equipos obligados a responder según sus objetivos.

Brasil recuperó confianza tras golear 3-0 a Haití, resultado que corrigió el tropiezo inicial ante Marruecos. Ahora, el equipo sudamericano llega con mejor ritmo competitivo y con la misión de confirmar su condición de candidato en una de las sedes más exigentes del Mundial.

Escocia, por su parte, afronta el duelo con presión máxima, ya que necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. El equipo europeo ha mostrado orden defensivo, pero aún le falta contundencia en ataque para competir ante rivales de élite.

¿Dónde ver Escocia vs Brasil?

Día: miércoles 24 de junio de 2026

Horario : 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio : Estadio de Miami

Transmisión en vivo: ViX Premium

Alineaciones probables

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson; Ryan Christie, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn, Ben Doak y Che Adams.

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

Antecedentes entre Escocia y Brasil

El historial entre ambas selecciones en Copas del Mundo favorece claramente a Brasil. Se han enfrentado en cuatro ocasiones dentro del torneo, todas en fase de grupos, con saldo de tres victorias para la Canarinha y un empate.

El primer cruce fue en Alemania 1974 con empate 0-0. Posteriormente, Brasil ganó 4-1 en España 1982, 1-0 en Italia 1990 y 2-1 en Francia 1998, confirmando su dominio histórico.

Con el liderato del Grupo C en juego y el boleto a la siguiente ronda ya encaminado, Brasil buscará imponer su jerarquía, mientras Escocia intentará romper la historia y firmar una de las sorpresas del Mundial 2026 en Miami.

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