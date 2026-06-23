Sudáfrica vs Corea del Sur: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo A de la Copa del Mundo 2026

El resultado de México vs Chequia también influirá en el futuro de ambas selecciones.

Sudáfrica y Corea del Sur disputarán uno de los partidos más importantes del Grupo A del Mundial 2026, ya que ambos llegan con opciones de clasificar a los dieciseisavos de final. Mientras los asiáticos dependen de sí mismos para avanzar, los africanos necesitan ganar y esperar una combinación de resultados para seguir con vida en el torneo.

El encuentro se disputará de manera simultánea al México vs Chequia, por lo que cada gol podría modificar la clasificación del grupo. La presión será máxima para ambos equipos en una jornada donde ya no hay margen de error.

Corea del Sur inició su participación derrotando a Chequia, pero cayó en su segundo compromiso frente al Tricolor, resultado que lo dejó con tres puntos. Sudáfrica, en cambio, apenas suma una unidad tras perder con México e igualar ante los europeos, por lo que únicamente una victoria le permitirá aspirar a la siguiente ronda.

¿Dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs Corea del Sur?

Día: miércoles 24 de junio

Estadio: Estadio Monterrey

Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión: ViX Premium.

Posibles alineaciones

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Yaya Sithole, Aubrey Modiba, Ime Okon; Thalente Mbatha, Jayden Adams, Oswin Appollis; Evidence Makgopa, Thapelo Maseko y Lyle Foster.

Corea del Sur: Seung-Gyu Kim; Min-Jae Kim, Han-Beom Lee, Tae-Hyeon Kim, Young-Woo Seol; Jun-Ho Bae, Hee-Chan Hwang, Hyun-Seok Hong; Son Heung-min, Cho Gue-sung y Kang-In Lee.

Sudáfrica vs Corea del Sur: un duelo sin antecedentes mundialistas

Aunque ambas selecciones han competido en distintas ediciones de la Copa del Mundo, nunca se habían enfrentado en un partido oficial. El duelo de este miércoles marcará el primer capítulo entre sudafricanos y surcoreanos en un Mundial.

Además del resultado, ambos equipos estarán atentos a lo que ocurra entre México y Chequia, ya que la posición final del Grupo A dependerá de la combinación de marcadores.

El reglamento establece que, en caso de empate en puntos, el primer criterio de desempate son los enfrentamientos directos, seguido por la diferencia de goles.

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