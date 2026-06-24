Marruecos derrota a Haití y se mete a 16vos de final del Mundial 2026 como segundo lugar del Grupo C

Marruecos sufrió en su partido ante Haití, pero lograron sacar una victoria importante por marcador de 4-2 y con eso clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como segundo lugar del Grupo C, solo por detrás de Brasil.

La escuadra de la Concacaf sorprendió a propios y extraños cuando al minuto 10 de juego aprovecharon una descolgada por la banda derecha, el lateral mandó un servicio al corazón del área y Yassine Bounou quedó corto al momento de salir por la pelota y Lenny Joseph mandó el balón al fondo de las redes con una definición de taquito.

¡GOOOLLL DE MARRUECOS! 🔥🔥 Llega el empate antes del medio tiempo 🇲🇦



Este Mundial va de 2 en 2: doblete de Messi, de Cristiano, de Haaland, de Mbappe, y ahora de ViX



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El gol de la igualdad tardó en llegar por parte de Marruecos; fue hasta el minuto 39 cuando apareció Achraf Hakimi y, tras una serie de rebotes dentro del área de Haití, terminó empujando la pelota para devolver la tranquilidad a la escuadra africana, que necesitaba una victoria para pelear por el liderato de su grupo.

Haití no fue un rival fácil durante la fase de grupos y volvió a complicar a los marroquíes con un auténtico golazo por parte de Wilson Isidor. El delantero del Sunderland recuperó la esférica en los linderos del área y sacó un misil de su pie que terminó colándose en el ángulo izquierdo de la portería de Bono.

El gusto de estar arriba en el marcador no le duró mucho a los haitianos, ya que dos minutos más tarde Marruecos volvió a empatar los cartones para no irse al descanso abajo en el marcador. Ismael Saibari recibió un pase retrasado de Achraf Hakimi y de primera intención definió al poste más lejano de Johny Placide en el tiempo de compensación.

¡CAE EL TERCERO! 🇲🇦⚽ Marruecos remonta con el gol de Rahimi 🔥



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¡YA LLEGÓ EL CUARTOOO! 🔥 Yassine le da otro a Marruecos 🇲🇦⚽



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Con el empate a su favor y su primer punto casi en la bolsa, Haití se dedicó a defender su marco y buscar su gol de la victoria al contragolpe. Sin embargo al 78′ apareció Soufiane Rahimi para darle la ventaja a Marruecos, el jugador del Al-Ain bajó la pelota dentro del área y definió con un potente disparo al ángulo de la cabaña haitiana para terminar con la esperanza de su rival de sumar su primer punto.

El cuarto y último tanto fue de Gessime Yassine tras un error de la defensa de Haití, pues dejaron la pelota viva en el área y Soufiane Rahimi cedió la esférica a su compañero tras la recuperación para que definiera con el marco abierto.

Marruecos avanza a la fase de eliminación por tercera vez en su historia y serán una de las selecciones más complicadas de vencer en el torneo, en Qatar 2022 sorprendieron al llegar a las semifinales y demostrar que tienen lo necesario para pelear por el título.

DCO