Argelia vs Austria: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego del Grupo J de la Copa del Mundo 2026

El último boleto del Grupo J está en juego. Argelinos y austriacos protagonizan uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase de grupos.

Argelia y Austria se enfrentan este sábado en un partido que definirá buena parte del destino del Grupo J del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan con tres puntos y dependen de sí mismas para avanzar a los dieciseisavos de final, por lo que el ganador tendrá prácticamente asegurado su boleto a la siguiente ronda.

El encuentro se disputará en el Estadio Kansas City, donde se espera un duelo intenso entre dos equipos que reaccionaron después de un inicio complicado y que ahora buscan cerrar la fase de grupos con una actuación convincente.

¿Dónde ver EN VIVO Argelia vs Austria?

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Kansas City

Transmisión: ViX Premium

Posibles alineaciones de Argelia y Austria

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Anis Hadj Moussa, Ibrahim Maza, Farès Chaïbi y Amine Gouiri.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid y Marko Arnautovic.

Así llegan Argelia y Austria al partido

Argelia volvió a una Copa del Mundo después de 12 años y aún mantiene intactas sus posibilidades de avanzar. Tras caer 3-0 frente a Argentina en su debut, el conjunto africano reaccionó con una valiosa victoria por 2-1 sobre Jordania, resultado que le permitió llegar con vida a la última jornada.

Austria, dirigida por Ralf Rangnick, también suma tres unidades. Los europeos comenzaron con un triunfo de 3-1 sobre Jordania, pero en la segunda fecha fueron superados 2-0 por Argentina. Ahora necesitan sumar nuevamente para mantenerse en carrera dentro del torneo.

Con ambos equipos igualados en puntos, el choque promete ser uno de los más equilibrados del cierre de la fase de grupos, ya que cualquier error podría significar la eliminación.

¿Hay antecedentes entre Argelia y Austria?

Sí. Aunque será apenas su segundo enfrentamiento en una Copa del Mundo, ambos ya se cruzaron en el Mundial de 1982, cuando Austria derrotó 2-0 a Argelia durante la fase de grupos con anotaciones de Walter Schachner y Hans Krankl.

Más de cuatro décadas después, vuelven a verse las caras en un escenario completamente distinto, pero con un objetivo similar: conseguir un triunfo que los mantenga con vida en la lucha por conquistar el Mundial 2026.

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