Argelia y Austria empatan y ambos avanzan a los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026

En un juego lleno de goles Argelia y Austria se aseguraron un lugar en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 luego de empatar 3-3 en su último partido de la fase de grupos.

En un grupo liderado por Argentina, Austria se puso segundo de grupo y Argelia tercero. Estos tres equipos seguirán con vida, por lo menos un partido más. Jordania fue último lugar del certamen al perder todos sus duelos y terminar con 3 dianas a favor y 8 en contra.

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Al-Tamari pone el 1-2 ante Argentina



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El premio para la Selección de Austria por quedar en segundo del sector J es enfrentar a España en la ronda de 16vos de final. El ganador de este cotejo se medirá en cuartos al vencedor del choque Portugal vs Croacia.

Del otro lado, Argelia se enfrenta a Suiza en la siguiente fase y de avanzar espera al ganador del choque entre Colombia y Ghana. En este lado de la llave los sudamericanos lucen como uno de los equipos más fuertes, en especial por lo hecho en el juego ante Portugal.

El marcador abrió al minuto 28 con diana de Marko Arnautovic, una anotación que ponía mucha presión en el conjunto argelino, que descontó en el cierre de la primera mitad gracias a Rafik Belghali.

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Arranco la parte complementaria, Marcel Sabitzer regresó la ventaja al combinado Wunderteam (El equipo maravilla), que soñaba con irse con una segunda victoria.

Sin embargo, Los Zorros del Desierto volvieron a emparejar los cartones con la aparición de su gran figura, Riyad Mahrez, quien al 60 consiguió darle un poco de justicia al compromiso, pues fue bastante parejo en el trámite general.

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