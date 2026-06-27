Nico Williams confirma lo peor tras el Uruguay vs España y deja pistas del jugador uruguayo que lo lesionó

Nico Williams sufrió una lesión en el partido ante Uruguay en la Copa del Mundo 2026, momento que el futbolista de España calificó como “uno de los peores días de mi vida“, pues no se sabe cuándo regresará a las canchas y está la posibilidad de perderse el torneo.

Nico Williams, una de las jóvenes estrellas de La Furia Roja, entró de cambio en el duelo ante La Celeste en el Estadio AKRON de Guadalajara, duelo donde los sudamericanos estaban obligados a ganar para no quedar eliminados. Pero perdieron y se fueron a casa.

Uruguay, al estar limitado en calidad futbolística, se dedicó a pegarle a los jugadores de España, lesionando a dos de ellos; Nico Williams y Yéremy Pino. Williams compartió un mensaje en redes en donde publicó una foto al lado de Nicolás de la Cruz, el uruguayo que le dio la patada que lo lesionó.

Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad.



Fue un año y medio de sufrimiento,… pic.twitter.com/6gCMHhJLzk — Nicolas Williams (@willliamsssnico) June 27, 2026

El mensaje de Nico Williams

“Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad”, inicia el mensaje.

Nico Williams sufrió mucho con lesiones en los últimos años, que incluso ponían en riesgo su llamado a la Copa del Mundo 2026 con la Selección de España, pero se esperó su recuperación y pudo completar la nómina.

“Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día”, agrega. “Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme”.

Just a quick reminder that Canobbio wanted to beat the referee and Nico Williams for confronting the guy that injured himpic.twitter.com/AEvLe133jK — J. 🇵🇸 (@Messilizer0) June 27, 2026

Nico Williams fue claro el asegurar que su lesión en la Copa del Mundo 2026 fue provocada y aunque no mencionó directamente a Nicolás de la Cruz, no hizo falta, pues fue muy clara la patada que el mediocampista charrúa le dio y que le provocó salir del estadio sin poder caminar bien.

“Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”, explica.

“Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado nos vemos en los antes posible en este mundial”, termina el mensaje.

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