RD del Congo remonta, vence a Uzbekistán y hace historia al meterse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La República Democrática del Congo logró un resultado histórico en su último partido de fase de grupos del Mundial 2026 tras vencer a Uzbekistán por dos goles a uno con remontada incluida. Este resultado metió a la escuadra africana a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares de la competencia.

El marcador se abrió pronto en el encuentro, fue al minuto 10 de tiempo corrido cuando Eldor Shomurodov. El jugador del Basaksehir FK bajó la esférica dentro del área y en su segundo toque definió con un sombrerito por encima del arquero del Congo para abrir el tablero en Atlanta.

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República Democrática del Congo nunca bajó los brazos en el compromiso y al 17′ consiguieron el gol del empate, sin embargo el tanto fue anulado por una falta previa en el medio campo.

Uzbekistán se fue con la ventaja en el marcador al medio tiempo y los segundos seguían transcurriendo para el conjunto africano, que al final con el cansancio de su rival lograron darle vuelta al tablero para ser el segundo mejor tercer lugar de la competencia.

Al minuto 68, después de tanto insistir, una falta dentro del área le otorgó la pena máxima a los congoleños. Yoane Wissa fue el encargado de pararse frente a Abduvokhid Nematov y con un cobró excelso venció al guardameta rival para emparejar los cartones en el partido.