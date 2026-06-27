Reportera estadounidense se hace viral por no saber dónde está Bosnia y desata todas las críticas (VIDEO)

Una reportera de Estados Unidos se hizo viral por polémico y despectivo comentario sobre Bosnia y Herzegovina.

Abigail Velez, reportera estadounidense del canal de televisión ABC7, está en el ojo del huracán luego de declarar en plena transmisión en vivo que no sabe dónde queda Bosnia y Herzegovina, rival del conjunto de las barras y las estrellas en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los comentarios de la periodista se hicieron todavía más graves después de que agregara que ni siquiera le importaba dónde se ubica la nación balcánica.

“En la siguiente ronda, el equipo de Estados Unidos jugará contra Bosnia el próximo miércoles. Y una cosa sobre Bosnia es que no podría señalar dónde está en un mapa. No sé absolutamente nada sobre Bosnia y no quiero saberlo”, aseguró.

Reportera de Estados Unidos lanza advertencia a Bosnia y Herzegovina

Abigail Velez todavía se dio tiempo para advertirle a Bosnia y Herzegovina que la selección de Estados Unidos está en un gran momento, pese a la derrota a manos de Turquía en el desenlace del Grupo C del Mundial 2026.

“Eso es porque el Team USA ha vuelto, estamos mejor que nunca. Prepárate, Bosnia, porque no lo quieres. No lo quieres así, pero lo vas a tener”, fue el mensaje de la reportera de ABC7.

El video se hizo viral en redes sociales, donde las críticas a la reportera estadounidense no se hicieron esperar, pues los usuarios la tacharon de irrespetuosa e ignorante.

¿Cuándo es el juego entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina?

El partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de julio en el Estadio Bahía de San Francisco.

La caída a manos de Turquía no bajó a los dirigidos por Mauricio Pochettino del primer lugar del Grupo D. Por su parte, el conjunto balcánico clasificó a la segunda fase tras acabar tercero del sector B, detrás de Suiza y Canadá.

EVG