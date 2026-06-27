Sudáfrica vs Canadá: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Las selecciones de Sudáfrica y Canadá ponen en marcha la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 este domingo 28 de junio, cuando midan fuerzas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en el primer juego de la fase de eliminación directa del certamen tripartita.

Los Bafana Bafana se clasificaron como segundos del Grupo A después de su sorpresivo triunfo de 1-0 sobre Corea del Sur en Monterrey, mientras que los de la hoja de maple terminaron sublíderes del sector B tras caer a manos de Suiza en la tercera jornada.

What an unforgettable trip to Mexico! 🇲🇽✨ A massive thank you to Club Pachuca for providing the world-class training facilities that served as the perfect base camp for our squad. We also want to express our deepest appreciation to the Government of Hidalgo and Secretary of… pic.twitter.com/l1TSldKx6Y — Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 26, 2026

¿En qué canal pasan EN VIVO el Sudáfrica vs Canadá?

El partido entre Sudáfrica y Canadá, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, se jugará este domingo 28 de junio, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva por la señal de ViX.

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Fecha : Domingo 28 de junio

Hora : 13:00

Estadio : Los Ángeles

Transmisión: ViX

Posibles alineaciones de Sudáfrica y Canadá

SUDÁFRICA : Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba, Thalente Mbatha, Teboho Mokoena, Yaya Sithole, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko y Evidence Makgopa.

CANADÁ: Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea, Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Ali Ahmed, Jonathan David y Cyle Larin

We’re expecting a spirited and organized side in South Africa 🎙️#CANMNT pic.twitter.com/DBY1accaDg — CANMNT (@CANMNT_Official) June 27, 2026

Sudáfrica y Canadá debutan en ronda de eliminación directa

Canadá ganó su primer partido en un Mundial al golear 6-0 a Qatar y 10 días después de eso vivirá otro hecho inédito al jugar por primera vez un partido de eliminación directa de Copa del Mundo.

El tropiezo frente a Suiza impidió que Canadá siguiera en Vancouver. Sin embargo, el equipo dirigido por Jesse Marsch espera que su ejército de seguidores vestidos de rojo cruce la frontera con Estados Unidos y viaje a Los Ángeles.

La disponibilidad del capitán Alphonso Davies, quien no jugó en ninguno de los partidos de la fase de grupos debido a una sucesión de problemas musculares, es la principal preocupación de Canadá, aunque el entrenador Jesse Marsch sugirió que estaría en forma para el cotejo ante Sudáfrica, que por primera vez también jugará fases finales en un Mundial.

El único antecedente entre Sudáfrica y Canadá se remonta al 20 de noviembre del 2007, cuando los Bafana Bafana se impusieron 2-0 en un duelo amistoso.

EVG