¡Orgullo mexicano! Yareli Acevedo gana la medalla de oro en el Omnium del Summer Slam 2026

Yareli Acevedo gana la medalla de oro en el Omnium del Summer Slam 2026

La ciclista mexicana Yareli Acevedo sigue demostrando su gran nivel en los mejores escenarios del mundo al extender su gran racha ganadora con una medalla de oro en el Omnium del Summer Slam 2026, que se realiza en Estados Unidos.

Luego de acumular 130 puntos, Yareli Acevedo logró su segunda presea dorada pues hace unos días fue primera en la prueba de Eliminación Elite de ciclismo de pista, al lado del monarca panamericano Ricardo Nava.

Yareli Acevedo Mendoza es una de las ciclistas mexicanas más importantes de los últimos años. Nació el 29 de julio de 2001 y ha ganado varias competencias importantes, como el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025, organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

De acuerdo con reportes de medios nacionales, inició su andar a los cinco años en su primera competencia. Con 13 años empieza a entrenar y competir en la modalidad de pista, además que es dirigida por Edmundo Alpízar Basurto. Inició su carrera como atleta universitaria a los 15 años con su ingreso al Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo.

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