Bélgica vs. Senegal: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Seattle será escenario de uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La ronda de eliminación directa del Mundial 2026 continúa con un atractivo choque entre Bélgica y Senegal, dos selecciones que llegan con objetivos muy distintos, pero con el mismo premio en juego: un boleto a los octavos de final.

La selección de Bélgica avanzó como líder del Grupo G, luego de cerrar la fase de grupos con una victoria que le permitió terminar en la cima de su sector. Del otro lado aparece Senegal, que consiguió su clasificación como uno de los mejores terceros, impulsado por una contundente goleada sobre Irak en la última jornada.

¿Dónde ver EN VIVO el Bélgica vs Senegal del Mundial 2026?

El encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final se disputará el miércoles 1 de julio en el Estadio Seattle.

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026.Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México).Estadio: Seattle.Transmisión: ViX Premium.

Bélgica busca confirmar su candidatura

Aunque Bélgica dejó algunas dudas durante la fase de grupos, la calidad de jugadores como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois mantiene a los europeos entre los principales candidatos al título. El equipo dirigido por Rudi García encontró el liderato del Grupo G gracias a su equilibrio entre experiencia y talento ofensivo.

Por su parte, Senegal llega con el ánimo por las nubes tras conseguir una clasificación que parecía complicada. Los africanos superaron un grupo exigente y ahora buscarán dar otro golpe de autoridad encabezados por futbolistas de experiencia internacional como Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y Édouard Mendy.

Posibles alineaciones

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Wout Faes, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Amadou Onana, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne; Charles De Ketelaere, Leandro Trossard y Romelu Lukaku.

Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Lamine Camara, Pape Matar Sarr; Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Sadio Mané y Nicolas Jackson.

¿Hay antecedentes entre Bélgica y Senegal en los Mundiales?

Este será el primer enfrentamiento entre Bélgica y Senegal en una Copa del Mundo. Nunca antes ambas selecciones se habían cruzado en el torneo más importante del futbol, por lo que escribirán un capítulo inédito en la historia mundialista.

La experiencia coloca a los Diablos Rojos como favoritos, pero los antecedentes recientes de las selecciones africanas en las fases de eliminación directa demuestran que cualquier sorpresa es posible.

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