México vs Ecuador: El 11 oficial de Javier Aguirre para el partido del Mundial 2026; Mora titular

Llegó el día. México se enfrenta a Ecuador en el Estadio Azteca para conocer a otro de los invitados a octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y ya se dieron a conocer las alineaciones oficiales. Javier Aguirre mandará un 11 de lujo buscando el triunfo.

El Vasco pondrá a lo mejor disponible para conseguir una victoria histórica, pues juegan en casa y tienen la oportunidad de asegurarse otro compromiso de eliminación directa en el Coloso de Santa Úrsula.

El 11 oficial de México ante Ecuador en el Mundial 2026

Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Romo, Mora, Jiménez, Quiñones y Alvarado

El único antecedente mundialista

México y Ecuador se han enfrentado varias veces en la historia, pero en la Copa del Mundo sólo tienen un antecedente; en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, en donde el conjunto azteca se impuso por marcador de 2-1 con goles de Gerardo Torrado y Jared Borgetti.

Ese choque hace 24 años pone la balanza en favor de la selección azteca, al menos en duelos mundialistas, pero en términos generales son encuentros muy peleados y parejos.

El último partido en donde jugaron fue un cotejo amistoso, justamente de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Se realizó en el Estadio Guadalajara, con un empate 1-1 el 14 de octubre del 2025.

Julián Quiñones, el hombre gol de México en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo 2026 el hombre gol de la Selección Mexicana es Julián Quiñones, quien tiene dos goles en el torneo y al momento es la gran esperanza en el ataque. Acompañado por el ‘9′ de turno, el atacante exAtlas puede ser clave ente Ecuador.

Otros elementos que pueden levantar la mano en el cotejo ante los sudamericanos son Raúl Jiménez, quien ya anotó gol en Mundial, en la inauguración ante Sudáfrica, además de Roberto Alvarado, quien con sus centros puede ayudar a abrir y encontrar espacios.

DCO