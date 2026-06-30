¿Quién es Gustavo Alfaro, el director técnico de Paraguay? Edad, estatura y de dónde es

La Selección de Paraguay se llevó la victoria frente a Alemania con un 4-3 que obtuvieron en penales, con esta gran hazaña lograron que el equipo europeo quedara fuera del Mundial 2026 y aseguraron su paso a dieciseisavos de final.
Luego de no haber estado presentes en un Mundial por 16 años, el director técnico Gustavo Alfaro logró que la Selección de Paraguay lograra ganarle a uno de los equipos más temidos en todos los mundiales.
Entre las figuras destacadas de Paraguay en este mundial se encuentra el arquero Orlando Gill, quien ha destacado desde el inicio del Mundial hasta la ronda de penaltis que los llevó a los dieciseisavos de final.
Ecuador recuerda al ‘Chucho’ Benítez con emotivos mensajes antes de jugar contra México
Después de pasar a la siguiente etapa de esta Copa, el director técnico dio un gran discurso que llegó al corazón de muchos, pues en rueda de prensa apuntó que los futbolistas alemanes se formaron “en academias de primer nivel en europa” mientras que los seleccionados de Paraguay vienen “de la tierra colorada”.
“Para mi entraron 16 guerreros y salieron hechos una leyenda. Porque tal vez quedemos eliminados en la siguiente fase o no, pero fue un partido épico” dijo el Gustavo Alfaro, señalando que el triunfo contra Alemania es una de las victorias más grandes de su carrera.
¿Quién es Gustavo Alfaro?
Gustavo Julio Alfaro, quien es conocido como “El Cazador de Utopías Imposibles”, nació el 14 de agosto de 1962 en Santa Fe, Argentina; mide 1.81 metros y actualmente tiene 63 años de edad.
Gustavo Alfaro inició su carrera dentro del futbol como mediocampista en 1988 en el Atlético de Rafaela, mientras que su carrera como directr técnico comenzó en 1992 en el mismo club.
El ahora director técnico de la Selección de Paraguay también ha pasado por los siguientes clubes:
- Quilmes Atlético Club
- San Lorenzo de Almagro
- Arsenal de Sarandí
- Rosario Central en dos ocasiones
- Al-Ahli Football Club
- Club Atlético Tigre
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Club Atlético Huracán
- Boca Juniors
Además, también fue director técncio de la Selección de Ecuador en 2020 para la Copa América 2021 y el Mundial Catar 2022, en 2023 fue entrenador de la Selección de Costa Rica, y para 2024 comenzó su camino con la Selección de Paraguay.
También te puede interesar:
- Paraguay echa a Alemania y Marruecos a Países Bajos
- Orlando Gill y la inesperada ayuda mexicana que recibió para ser el héroe de Paraguay en el Mundial 2026
- Matías Galarza, de Paraguay, hace el gol más rápido en la Copa del Mundo 2026 ante Turquía (VIDEO)
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.