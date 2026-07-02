Australia vs. Egipto: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Australia busca meterse entre los 16 mejores del Mundial 2026 ante una selección de Egipto que llega invicta a esta ronda.

El orden defensivo y la historia se citan en Texas. Las selecciones de Australia y Egipto se enfrentarán este viernes en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un choque de eliminación directa que promete grandes emociones en el Estadio Dallas.

El vencedor de esta llave mantendrá vivo el sueño mundialista y avanzará a los octavos de final, donde se medirá ante el ganador de la serie entre Argentina y Cabo Verde el próximo 7 de julio en Atlanta.

¿Dónde ver EN VIVO Australia vs Egipto del Mundial 2026?

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Horario: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Dallas

Transmisión: ViX Premium

El camino de los Socceroos

La selección de Australia, comandada por Tony Popovic, se instaló en esta ronda tras avanzar como segundo lugar del Grupo D con 4 puntos, producto de una victoria de 2-0 ante Turquía, un tropiezo de 0-2 frente a Estados Unidos y un estratégico empate sin goles contra Paraguay.

Los ‘Socceroos’ saltarán a la cancha con la misión de romper su propia historia, buscando ganar un partido de fase de eliminación directa en un Mundial por primera vez en su trayectoria.

Los Faraones, por la gloria invicta

Por su parte, el conjunto africano dirigido por Hossam Hassan llega con el ánimo a tope y en condición de invicto tras quedarse con la segunda plaza del Grupo G. Egipto ya hizo historia en la fase de grupos al firmar empates 1-1 ante Bélgica e Irán, además de conseguir su primera victoria histórica en las Copas del Mundo al doblegar 3-1 a Nueva Zelanda.

La gran incógnita para el estratega será el estado físico de su máxima figura y líder ofensivo, Mohamed Salah, quien ha estado bajo un estricto seguimiento médico tras salir con molestias en el último partido ante Irán.

Alineaciones probables

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Aziz Behich, Lucas Herrington; Aiden O’Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos, Connor Metcalfe; Nestory Irankunda y Mohamed Toure.

Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Rami Rabia, Ibrahim, Ahmed Fatouh; Lasheen, Mahmoud Saber, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Trezeguet.