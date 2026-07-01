Suiza vs. Argelia: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

El vencedor de este compromiso avanzará a los octavos de final y se medirá al ganador entre Colombia y Ghana.

Suiza y Argelia protagonizarán uno de los últimos cruces de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido donde estará en juego el boleto a los octavos de final.

La selección helvética parte con ligera ventaja tras finalizar como líder del Grupo B, mientras que Argelia consiguió su clasificación como uno de los mejores terceros después de protagonizar uno de los cierres más dramáticos de la fase de grupos.

¿Dónde ver EN VIVO Suiza vs Argelia del Mundial 2026?

El encuentro se disputará el jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver, Canadá.

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Fecha: Jueves 2 de julio de 2026

Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: BC Place, Vancouver

Transmisión: ViX Premium

Suiza quiere confirmar su candidatura

El conjunto dirigido por Murat Yakin firmó una sólida primera fase al terminar como primer lugar del Grupo B. Después de empatar con Qatar, goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerró con una importante victoria 2-1 sobre Canadá, resultado que le permitió quedarse con el liderato.

Además del buen momento futbolístico, Suiza llega con una ventaja logística, ya que disputó su último encuentro el 24 de junio y ha tenido más días de descanso que su rival, además de un traslado mucho más corto hacia Vancouver.

Argelia llega motivada tras un cierre dramático

El camino de Argelia fue mucho más complicado. Debutó con una derrota frente a Argentina, pero reaccionó al vencer a Jordania y selló su clasificación con un emocionante empate 3-3 ante Austria, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

El conjunto africano demostró carácter al remontar en dos ocasiones frente a los austriacos y ahora intentará dar otra sorpresa frente a una selección europea que parte como favorita.

Posibles alineaciones

Suiza: Gregor Kobel; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Luca Jaquez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Djibril Sow; Rubén Vargas, Johan Manzambi y Breel Embolo.

Argelia: Oussama Benbout; Rayan Aït-Nouri, Aïssa Mandi, Rami Bensebaini, Nabil Bentaleb; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Farès Chaïbi; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Saïd Benrahma.

El vencedor de este compromiso se enfrentará al ganador de la llave entre Colombia y Ghana, por lo que ambos equipos buscarán mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

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