Colombia, a repetir lo hecho en Brasil 2014

La selección cafetalera necesita ganar un partido más para igualar con su mejor participación en Copas del Mundo. El conjunto cafetalero enfrenta esta noche a Suiza, en Vancouver. De ganar, llegaría a la misma etapa que en Brasil 2014, pero en esta ocasión hay que recordar que se aumentaron los equipos y, por lo mismo, más partidos.

La única victoria que tenía Colombia en un duelo de eliminación directa se remonta a Brasil 2014, un triunfo sobre Uruguay para avanzar a cuartos de final antes de medirse contra los anfitriones. Sucumbieron 2-1 en un partido recordado por la lesión en la espalda que dejó fuera a Neymar, el ídolo local.

5 dianas suma Colombia en el certamen

Ante Ghana, los sudamericanos fueron de menos a más y el arquero Camilo Vargas tuvo una velada tranquila. Lo reprochable fue la falta de contundencia, algo que Néstor Lorenzo, su entrenador, lamentó: “tuvimos para rematarlo seis, siete veces y no pudimos”.

Han mantenido su arco inmaculado en sus últimos tres partidos, 355 minutos sin encajar goles.

La buena racha en el Mundial ha dejado en el olvido las malas sensaciones que dejaron las derrotas ante Croacia (2-1) y Francia (3-1) en la ventana internacional de amistosos en marzo.

Desde Lorenzo, los jugadores y sus hinchas, el sentir generalizado es que Colombia tiene todo para protagonizar el mejor Mundial de su historia.

En una gran versión, como ocurrió durante el primer tiempo ante Ghana, Colombia enamora al circular el balón a un buen ritmo. Sus laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica se proyectan como velocistas y el veterano capitán James Rodríguez responde a la altura en su función como generador de juego, con Lorenzo usando a Juan Fernando Quintero como una efectiva pieza de recambio para el tramo final.

La pareja de centrales formada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí ha sido inexpugnable

Aunque apenas ha marcado gol, el extremo Luis Díaz ha derrochado energía por las bandas.

“Creo que está faltando esa tranquilidad. Todo viene en conjunto. He tenido ocasiones para concretar, pero me han anulado goles. Esa confianza que quiero tener todavía no está al cien por ciento”, dijo el astro del Bayern Múnich cuyo grito por un tanto a los 55 minutos fue anulado por un fuera de juego.

“Le prometo a la gente de Colombia que sigan creyendo. Sé que esperan goles y asistencias. Estoy dando todo para conseguirlo y también estoy trabajando para el equipo”, añadió.

Fernando Quintero juega poco, pero aporta mucho a Colombia. Habitual revulsivo en el equipo que conduce Néstor Lorenzo, el volante ofensivo dejó su impronta en los 18 minutos que disputó en la reciente victoria por 1-0 ante Ghana, un encuentro que depositó a los cafeteros en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Por otra parte, Johan Manzambi, la revelación de Suiza en el Mundial, abandonó el entrenamiento ayer antes de tiempo, de cara al partido de octavos de final de hoy contra Colombia.

El equipo anunció que Manzambi, Rubén Vargas y Djibril Sow acortaron la práctica, sin ofrecer detalles.

“Si no pudieran jugar, puede ser un problema enorme para nosotros”, afirmó el entrenador Murat Yakin. “Veremos qué pasa esta tarde, porque se someterán a algunos exámenes médicos, pero esto es futbol. Siempre hay que ajustarse hasta el último minuto”.

La posible baja de Manzambi preocupa a los suizos. El mediocampista de 20 años ha marcado tres goles durante el torneo, mostrando una versatilidad que frena a los rivales.

Vargas, quien juega en el Sevilla de España, es un mediocampista clave para Suiza, con dos goles y una asistencia.

El defensor Luca Jaquez, que ha participado en dos partidos, y el mediocampista Michel Aebisischer no entrenaron y podrían no jugar, informó el equipo.