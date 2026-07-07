Las breves del Mundial 2026

SE PASA DE LISTO CON EL VENDEDOR

EL TORNEO sigue regalando historias dentro y fuera de la cancha. En el partido entre México e Inglaterra, un aficionado protagonizó una escena que rápidamente invadió las redes al encontrar una peculiar forma de beber cerveza sin que el vendedor se diera cuenta. El hombre utilizó el palo de la bandera que le regalaron como popote.

SE PASA DE LISTO CON EL VENDEDOR ı Foto: Captura de video

ENTRE LEYENDAS SE ENTIENDEN

EL MUNDIAL 2026 obsequió una imagen que conmovió a miles de aficionados. Jude Bellingham, figura de los ingleses, buscó personalmente a Gilberto Mora al finalizar el partido para abrazarlo, consolarlo e intercambiar el jersey con el juvenil. El mediocampista del Real Madrid no ocultó su admiración por el futbolista de apenas 17 años, quien volvió a destacar con la camiseta del Tricolor pese a la derrota. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente se convirtió en una de las escenas más emotivas del encuentro en el Azteca.

ENTRE LEYENDAS SE ENTIENDEN ı Foto: Captura de video

PIERDE LOS ESTRIBOS FRENTE A SU FAMILIA

UN FANÁTICO le disparó a su televisor inmediatamente después de la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra en los octavos de final. El hecho no tardó en hacerse viral en las redes sociales, donde circula el video. Acto seguido, se dirigió hacia el aparato para darle un puñetazo y posteriormente se escucha un breve diálogo entre el aficionado y dos personas que lo acompañan, en el que él dice que perdió 10 dólares después de que fue cuestionado de cuánto dinero apostó.

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PIERDE LOS ESTRIBOS FRENTE A SU FAMILIA ı Foto: Captura de video

NO SOPORTÓ EL ADIÓS DEL COMANDANTE

EL FAMOSO creador de contenido IShowSpeed estuvo presente en la derrota de Portugal a manos de España. Después de ver que su ídolo Cristiano Ronaldo quedaba eliminado de su último Mundial, se tiró al piso y empezó a llorar desconsoladamente en una esquina del Estadio Dallas, mientras más de 50 mil personas lo veían en su en vivo. El streamer ha seguido a CR7 y su escuadra durante todo el torneo y sólo se perdió el compromiso ante Colombia, en Miami, por temas logísticos con su vuelo.

NO SOPORTÓ EL ADIÓS DEL COMANDANTE ı Foto: Captura de video

CHECO AGRADECE POR REGRESAR LA ILUSIÓN

UNO DE LOS DEPORTISTAS más grandes que ha dado el país es Sergio Pérez. El piloto tapatío de Fórmula 1 subió un video en sus redes sociales en el que calificó la jornada del domingo como un día triste, pero también reconoció el gran trabajo de Javier Aguirre y sus futbolistas. “Unieron a nuestro país. Es un orgullo, como mexicano, escuchar a personas de otros países lo bien que la pasaron y cómo se sintieron en nuestra tierra. Es algo que les quiero agradecer y espero que esto nos haya dejado este Mundial”.

CHECO AGRADECE POR REGRESAR LA ILUSIÓN ı Foto: Captura de video

UN HÉROE SIN CAPA EN LAS TRAJINERAS

INGLATERRA venció a México, pero eso no significa que las aficiones sean enemigas, como lo demostró un seguidor de la Rosa, quien salvó a una fan azteca que cayó en uno de los canales de Xochimilco. En redes sociales circula un video en el que una mujer con la playera verde cae por completo al agua y el primero en reaccionar es un individuo con el jersey de los Tres Leones, quien la tomó de los brazos para intentar subirla a la embarcación. Aunque le costó trabajo y posteriormente se le acercaron algunas personas, sí logró ayudarla a salir.

UN HÉROE SIN CAPA EN LAS TRAJINERAS ı Foto: Captura de video