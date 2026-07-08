Abren investigación por insultos a Mbappé

La Fiscalía de París abrió ayer una investigación contra la senadora paraguaya Celeste Amarilla por presuntos insultos públicos e incitación al odio o la violencia, luego de los comentarios racistas que publicó en redes sociales contra el futbolista francés Kylian Mbappé tras el partido de octavos de final del Mundial entre las selecciones de Francia y Paraguay.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que la investigación comenzó después de una denuncia presentada por la Federación Francesa de Futbol (FFF) por las declaraciones de la legisladora, realizadas tras la derrota de la Albirroja ante Les Bleus, encuentro en el que el delantero del Real Madrid marcó de penalti el único gol del cotejo desarrolado en Filadelfia.

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La Fiscalía indicó que la pesquisa analiza posibles delitos por insultos agravados por motivos de origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, así como una posible incitación pública al odio o a la violencia. De comprobarse, las acusaciones podrían tener una pena de hasta un año de prisión y una multa de 51 mil dólares.

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La polémica comenzó cuando Amarilla escribió en redes sociales que Kylian Mbappé era “un bruto que ni siquiera aprendió a escribir” y lanzó otros comentarios ofensivos contra el jugador. El delantero francés respondió que la senadora era una persona “despreciable” e “indigna de su cargo”.

El Ministerio de Exteriores paraguayo afirmó que rechaza las palabras de Celeste Amarilla por considerarlas contrarias a la convivencia pacífica y al respeto a la dignidad humana. También aclaró que los comentarios corresponden sólo a la senadora y no representan la postura del gobierno ni del pueblo paraguayos.

Celeste Amarilla publicó posteriormente una carta en la que dijo haberse arrepentido de sus palabras y aseguró que escribió el mensaje con “la sangre hirviendo”. Explicó que entendía la molestia de Kylian Mbappé y reconoció que sus expresiones fueron humillantes.

Sin embargo, la senadora también reclamó al jugador francés una disculpa por sus declaraciones posteriores al partido y lo acusó de haber ejercido violencia de género y violencia política en su contra. Incluso advirtió que podría iniciar acciones legales.

“Claro que fui agraviada y con suficiente motivo como para hacerle una querella a Mbappé. Ahora él tiene que retractarse conmigo”, declaró al respecto la senadora por el Partido Liberal Radical Auténtico.

Celeste Amarilla afirmó que no ha sido notificada formalmente de ningún procedimiento judicial y sostuvo que Francia no tenía bases para impulsar un caso en su contra.