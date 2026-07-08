En 32 años EU sigue sin ser la potencia prometida

Pese a todo el crecimiento del futbol en Estados Unidos desde que organizaron el Mundial de 1994, la selección sigue estancada. A Christian Pulisic, Tyler Adams y Weston McKennie no les fue mejor en los Mundiales de 2022 y 2026 que a Tim Howard, Michael Bradley y Jozy Altidore, Landon Donovan, Alexi Lalas, Marcelo Balboa, Coby Jones.

“Queremos poder ir y competir con algunos de los mejores del mundo y todavía nos falta dar ese siguiente paso”, admitió Christian Pulisic tras la derrota 4-1 ante Bélgica llena de errores la noche del pasado lunes en los octavos de final. Pese a los miles de millones de dólares invertidos con el objetivo de impulsar a la selección nacional hacia la élite mundial, los estadounidenses siguen siendo plebeyos del futbol.

El Dato: En la categoría femenil Estados Unidos es potencia con cuatro títulos, un subcampeonato y tres terceros puestos en Mundiales.

Después de alcanzar las semifinales del primer Mundial en 1930, Estados Unidos ni siquiera se clasificó entre 1950 y 1990. Desde entonces, los estadounidenses fueron eliminados en octavos de final en 1994, 2010, 2014, 2022 y este año; no pasaron de la fase de grupos en 1990, 1998 y 2006; y fracasaron en la clasificación para 2018.

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Estados Unidos ganó tres partidos en un Mundial por primera vez, al vencer a Paraguay, Australia y Bosnia-Herzegovina, pero perdió ante Turquía y Bélgica. Los estadounidenses se beneficiaron por ser anfitriones, como equipo cabeza de serie que no enfrentó a una nación del top 10 antes de medirse con los Diablos Rojos.

7 veces superó EU la fase de grupos

“No es como si estuvieras en un cohete y mejoras y creces... No es lineal”, señaló el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, quien tomó las riendas de la selección varonil con la encomienda de llevar al equipo a trascender, pero ni la llamada “generación dorada” cumplió con las expectativas. Un duro golpe de realidad sobre un futbol que prometió crecer con la creación de la Major League Soccer.

La MLS se creó el 17 de diciembre de 1993, como promesa del empresario Alan Rothenberg y de la US Soccer (Federación de Futbol de los Estados Unidos) a la FIFA de tener una liga profesional de primer nivel, a cambio de la concesión de la Copa del Mundo 1994. La competencia nació con el objetivo de convertirse en una de las grandes ligas del planeta, pero ni con sus incontables estrellan han dado un paso de calidad.

Para captar la atención de los aficionados del beisbol, basquetbol y futbol americano, los clubes de la MLS adoptaron un sistema de fichar estrellas que se implementó en su predecesora; la North American Soccer League (NASL), en donde varios de sus equipos contraron a estrellas en sus últimos años de carrera como Pelé, Johan Cruyff, Teófilo Cubillas, George Best, Eusébio, Gerd Müller o Franz Beckenbauer, que generaron cierta expectación a finales de los años 1970.

En la MLS figuras como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Kaká, Andrea Pirlo, Wayne Rooney, Didier Drogba, David Villa, Gareth Bale, Bastian Schweinsteiger, Frank Lampard, Steven Gerrard, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Messi le han dado una nueva dimensión a la liga, pero ese subidón de nivel no se ha traducido en la selección.

Mientras la MLS permite la llegada de estrellas, cada vez más jóvenes, sus principales jugadores están desarrollados fuera de casa, lo que en el papel supone un desarrollo natural al tener roce internacional. Pero ni Christian Pulisic, Giovanni Reyna, Weston McKennie o Tyler Adams han llevado al equipo de Las Barras y Las Estrellas a hacer algo similar a lo de 1930.

Cuando tus principales elementos, que juegan en ligas de Europa, no destacan, la producción de jugadores se vuelve importante. Gabriel Slonina, Chris Brady, Patrick Schulte y Roman Celentano, quienes encabezan la próxima generación, tienen el siguiente ciclo para consolidarse.

Otra clave para Estados Unidos será recuperar, la que por años fue su posición más sólida; la portería.

Esta zona del campo fue la mayor fortaleza entre 1990 y 2014, pero ahora es una enorme debilidad y parece estar en su punto más bajo desde la década de 1980. Quedaron atrás los días en que Tony Meola, Kasey Keller, Brad Friedel, Tim Howard y Brad Guzan inspiraban confianza en el campo de juego.

Zack Steffen y Matt Turner no lograron consolidarse en grandes equipos europeos. Matt Freese, quien reemplazó a Turner como el primer portero el año pasado, regaló un gol en la derrota ante Bélgica que se repetirá en videos de bloopers.

De cara al futuro es una incógnita si Pochettino se quedará al mando de Estados Unidos. El argentino dijo que hablará con los directivos después de un periodo de descanso para discutir su permanencia y eventual cargo por el ciclo de cuatro años. Su contrato finaliza en verano.

El exDT del PSG asumió el cargo en los últimos meses de 2024 tras la eliminación en la primera ronda de la Copa América. En su debut incluyó fracasos al no ganar la Copa Oro, ni la Liga de Naciones; ambos torneos conquistados por México.