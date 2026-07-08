Las breves del Mundial 2026

LA FIESTA EN MÉXICO ES PARA TODOS

A PESAR del triste resultado del equipo de Javier Aguirre en la máxima justa de la FIFA, la afición azteca siempre sabe cómo pasar los malos ratos y en esta ocasión fue compartiendo cerveza con los seguidores ingleses. En redes sociales circula un video donde la fanaticada mexicana se encuentra en un puesto a las afueras del Estadio Ciudad de México, acompañada de varias personas que apoyaban a los Tres Leones. Con vaso en mano y música a todo volumen fue como olvidaron lo que ocurrió en el cotejo.

LA FIESTA EN MÉXICO ES PARA TODOS ı Foto: Captura de video

EL DISCURSO MÁS HERMOSO DEL TORNEO

LA ELIMINACIÓN de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 dejó miles de reacciones entre los aficionados, pero pocas tan emotivas como la protagonizada por un piloto mexicano, cuyo mensaje al aterrizar un vuelo se volvió viral por la forma en que logró transformar la tristeza en orgullo nacional. El video muestra a una fan con la camiseta verde y al tocar tierra descubre que el Tricolor quedó eliminado. El capitán tomó el micrófono para dedicar unas palabras que terminaron por emocionar a toda la cabina.

EL DISCURSO MÁS HERMOSO DEL TORNEO ı Foto: Captura de video

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

JULIÁN QUIÑONES fue uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo; fue autor de cuatro anotaciones durante el torneo, por lo que se convirtió en uno de los consentidos de la afición y durante un vuelo comercial fue recibido como un héroe nacional. El Tricolor rompió su concentración, por lo que los deportistas empezaron a tomar diferentes rumbos y el ariete del Al-Qadsiah salió del país, generando una serie de reconocimientos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

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HONOR A QUIEN HONOR MERECE ı Foto: Captura de video

NO SE ACABAN LAS BURLAS PARA EL ANFITRIÓN

LOS FUTBOLISTAS de Bélgica no se guardaron nada después de humillar a Estados Unidos en los octavos de final del torneo y luego de vencer a los locales 4-1 festejaron en su vestidor haciendo el famoso Trump Dance. En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver que todos los jugadores de los Diablos Rojos se reúnen en el vestidor y comienzan a bailar como el Presidente del país vecino, mientras otros aplaudían para darle ritmo al baile de sus compañeros. También Romelu Lukaku se burló tras su anotación.

NO SE ACABAN LAS BURLAS PARA EL ANFITRIÓN ı Foto: Captura de video

EL CREADOR MÁS FAMOSO RECIBE INSULTOS

NUEVAMENTE apareció el racismo en un partido del Mundial 2026. IShowSpeed el influencer más conocido del torneo se ha convertido en el foco de atención y no solamente por su fanatismo hacia Cristiano Ronalo o sus apariciones en diversos partidos, sino también por ser el blanco de aficionados argentinos que lo han isultado al hacer gestos o imitar a un simio cada que aparece en las pantallas o simplemente lo tienen cerca de sus asientos. En el duelo entre Egipto y la Albiceleste fue más notable, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación

EL CREADOR MÁS FAMOSO RECIBE INSULTOS ı Foto: Captura de video

LA RIVALIDAD SE QUEDA EN LA CANCHA

LA ELIMINACIÓN de la Selección Nacional frente a Inglaterra en los octavos de final dejó tristeza entre la afición tricolor, pero también regaló uno de los momentos más conmovedores del torneo. Un hincha mexicano decidió obsequiar un peluche del Pato Merlín a un pequeño seguidor inglés, protagonizando una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

LA RIVALIDAD SE QUEDA EN LA CANCHA ı Foto: Captura de video

Sin embargo, en medio del ambiente de tensión y desilusión, el gesto de amistad recordó que el futbol también puede unir a personas de distintos países.