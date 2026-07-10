Conor McGregor vs Max Holloway 2: Dónde ver EN VIVO la pelea de UFC 329; fecha, horario y cartelera completa

Este sábado se realiza UFC 329, evento que tendrá de regreso a la leyenda irlandesa Cono McGregor ante un viejo conocido como lo es Max Holloway, pues ambos se enfrentaron por primera y única vez hace 13 años. Muchas cosas han pasado desde entonces en la carrera de los dos.

Cono McGregor derrotó fácilmente a Max Holloway el 13 de agosto de 2013, cuando el nacido en Irlanda llegó como la gran estrella en ascenso. Ese victoria impulsó a McGregor a ser el primer doble campeón en la historia de UFC y en una figura que por sí misma es más grande que el propio deporte.

La derrota de Max Holloway en 2013, cuando tenía tan solo 21 años, le ayudó también en su camino, pues se convirtió en campeón de peso pluma y en futuro miembro del Salón de la Fama. Pero sin duda caer ante McGregor no fue el mejor de los comienzos en la empresa.

¿Dónde ver Conor McGregor vs Max Holloway 2, UFC 329?

La pelea entre Conor McGregor y Max Holloway 2 es el combate estelar de UFC 329, que se realiza el sábado 11 de julio en la T-Mobile Arena. La función inicia con las peleas preliminares y finalmente las estelares. El evento solo se puede ver en Paramount Plus.

ESTELARES 19:00 horas

PRELIMINARES 15:00 HORAS

"Van a ver violencia el sábado, van a ver a un hombre feroz":



☘️ @TheNotoriousMMA#UFC329 | Sáb 11 jun | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/1dqnhg7B3J — UFC Español (@UFCEspanol) July 10, 2026

Cartelera de todo el evento de UFC 329

Conor McGregor contra Max Holloway 2

Paddy Pimblett contra Benoît Saint Denis

Cory Sandhagen contra Mario Bautista

Brandon Royval contra Lone’er Kavanagh

Gable Steveson contra Elisha Ellison

Ode’ Osbourne contra Cody Durden

Tracy Cortez contra Wang Cong

Ryan Gandra contra Zach Reese

Robert Whittaker contra Nikita Krylov

Luke Riley contra Kai Kamaka III

Damian Pinas contra César Almeida

Cody Garbrandt contra Adrian Yañez

Conor McGregor regresa a UFC

Cuando Conor McGregor suba a la jaula para pelear ante Max Holloway habrán pasado cinco años desde la última vez que estuvo en un combate profesional. El 10 de julio de 2021 fue la aparición más reciente de The Notorious. Pero desde su última victoria han pasado seis años.

En 2021 sostuvo dos combates similares en rival y resultado. Se enfrentó al estadounidense Dustin Poirier y cayó derrotado. La primera por TKO (golpes) y la segunda ocasión por TKO (parada médica).

Su victoria ante Donald Cerrone, por una patada a la cabeza en el primer round, fue su última victoria. Antes de ese combate perdió ante su más grande rival; el ruso Khabib Nurmagomedov.

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