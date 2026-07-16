Atlético de San Luis vs Cruz Azul: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de la Jornada 1 del Apertura 2026

Atlético de San Luis y Cruz Azul miden fuerzas en la Jornada 1 del Apertura 2026.

El campeón Cruz Azul comienza la defensa de su título este viernes 17 de julio, cuando visite al Atlético de San Luis en la continuación de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en el primero de tres encuentros programados para el primer viernes de esta nueva campaña.

La Máquina arranca el semestre con la ilusión de repetir el título luego de que se coronó en el Clausura 2026 tras imponerse a los Pumas en Ciudad Universitaria, sede de la final de vuelta, con lo que impidieron que los del Pedregal cortaran su racha de 15 años sin ser monarcas del futbol mexicano.

Los campeones del futbol mexicano llegaron a San Luis Potosí 🚂💙 pic.twitter.com/jE62fxaLNO — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 16, 2026

¿Dónde pasan EN VIVO el Atlético de San Luis vs Cruz Azul?

El partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul se jugará este viernes 17 de julio, en el Estadio Alfonso Lastras. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo en las señales de ESPN y ViX.

Fecha : Viernes 17 de julio

Hora : 19:00

Estadio : Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN y ViX

Posibles alineaciones de Atlético de San Luis y Cruz Azul

ATLÉTICO DE SAN LUIS : Andrés Sánchez, Miguel García, Benjamín Galindo, Aldo Cruz, Román Torres, Roberto Meráz, Sebastián Pérez Bouquet, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, Rafael Llorente y Santiago Muñoz.

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Jeremy Márquez, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos, Agustin Palavecino, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi, José Paradela, Luka Romero y Christian Ebere.

¿Quiénes son los refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026?

Hasta el momento, Cruz Azul ha sumado a su plantilla al defensa central Alan Montes y al delantero Juan Calero de cara al Apertura 2026, en el que buscará el bicampeonato de la Liga MX de la mano de Joel Huiqui en la dirección técnica.

Al exdefensa de La Máquina le bastaron siete partidos en el banquillo para darle la anhelada décima estrella a los de La Noria, pues tomó las riendas del club capitalino en la última jornada del Clausura 2026 tras el cese del argentino Nicolás Larcamón.

César Montes, mundialista con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026, y Juan Brunetta suenan como posibles refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026.

EVG